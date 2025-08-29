0

Il notebook Acer Nitro V 15 con RTX 4050 e Ryzen 7 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il notebook da gaming Acer Nitro V 15 al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/08/2025
Notebook da gaming Acer Nitro V 15

Su Amazon è disponibile il notebook Acer Nitro V 15 a 799 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 849 € e il prezzo consigliato di 999 €, permettendovi di risparmiare fino al 20%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del notebook Acer Nitro V 15

Si tratta di un notebook da gaming con processore AMD Ryzen 7 7735HS, scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB, RAM 16 GB DDR5 e display da 15,6" FHD IPS 144 Hz, per un gameplay fluido con colori intensi ed effetto ghosting minimo.

Acer Nitro V 15
Acer Nitro V 15

Inoltre, con NitroSense potete monitorare facilmente le prestazioni di questo notebook, regolando la velocità delle ventole oppure ottimizzando il gioco con pochi clic. Troviamo inoltre porte HDMI 2.1, USB Type-C che supporta la USB 4.0 e USB 3.2 con supporto Gen 1. Ad arricchire il tutto è l'SSD da 1 TB.

