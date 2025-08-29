Street Fighter 6 x Monster Hunter Wilds si svela con un trailer: ecco date e contenuti della collaborazione

Le collaborazioni sono il sale della vita per molti videogiochi e Street Fighter 6 ci crede pienamente. Capcom ha ora svelato un trailer che mostra i contenuti cross-over tra il picchiaduro e un altro grande nome del proprio portfolio: Monster Hunter Wilds.

La collaborazione tra Monster Hunter Wilds e Street Fighter 6 inizierà il primo di settembre e proseguirà fino al 30 settembre.