Street Fighter 6 x Monster Hunter Wilds si svela con un trailer: ecco date e contenuti della collaborazione

Le collaborazioni sono il sale della vita per molti videogiochi e Street Fighter 6 ci crede pienamente. Capcom ha ora svelato un trailer che mostra i contenuti cross-over tra il picchiaduro e un altro grande nome del proprio portfolio: Monster Hunter Wilds.
La collaborazione tra Monster Hunter Wilds e Street Fighter 6 inizierà il primo di settembre e proseguirà fino al 30 settembre.
I dettagli noti sulla collaborazione tra Monster Hunter Wilds e Street Fighter 6
Capcom ha svelato che se farete l'accesso al picchiaduro durante il periodo suddetto avrete accesso a una serie di oggetti speciali a tema con Monster Hunter Wilds.
Inoltre, il negozio proporrà colori EX speciali per Blanka, Akuma, Manon, Cammy e Ken, ispirati dalle creature selvagge di Monster Hunter Wilds. Il Battle Hub riceverà anche un rifacimento grafico in concomitanza con uno speciale evento chiamato "Street Voter".
Inoltre, il Monster Hunter 20th Anniversary Fighting Pass di Street Fighter 6 tornerà a disposizione per i giocatori per ottenere ricompense a tema Monster Hunter all'interno del picchiaduro.