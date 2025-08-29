0

Street Fighter 6 x Monster Hunter Wilds si svela con un trailer: ecco date e contenuti della collaborazione

Street Fighter 6 si espande con una nuova collaborazione a tema Monster Hunter Wilds: vediamo i dettagli dei contenuti che saranno proposti, le date di disponibilità e il trailer ufficiale.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/08/2025
Un personaggio di Street Fighter vestito come un guerriero di Monster Hunter Wilds
Street Fighter 6
Street Fighter 6
News Video Immagini

Le collaborazioni sono il sale della vita per molti videogiochi e Street Fighter 6 ci crede pienamente. Capcom ha ora svelato un trailer che mostra i contenuti cross-over tra il picchiaduro e un altro grande nome del proprio portfolio: Monster Hunter Wilds.

La collaborazione tra Monster Hunter Wilds e Street Fighter 6 inizierà il primo di settembre e proseguirà fino al 30 settembre.

I dettagli noti sulla collaborazione tra Monster Hunter Wilds e Street Fighter 6

Capcom ha svelato che se farete l'accesso al picchiaduro durante il periodo suddetto avrete accesso a una serie di oggetti speciali a tema con Monster Hunter Wilds.

Inoltre, il negozio proporrà colori EX speciali per Blanka, Akuma, Manon, Cammy e Ken, ispirati dalle creature selvagge di Monster Hunter Wilds. Il Battle Hub riceverà anche un rifacimento grafico in concomitanza con uno speciale evento chiamato "Street Voter".

Monster Hunter Wilds non ha venduto quanto Capcom sperava, ma ha una strategia per convincervi a comprarlo Monster Hunter Wilds non ha venduto quanto Capcom sperava, ma ha una strategia per convincervi a comprarlo

Inoltre, il Monster Hunter 20th Anniversary Fighting Pass di Street Fighter 6 tornerà a disposizione per i giocatori per ottenere ricompense a tema Monster Hunter all'interno del picchiaduro.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Street Fighter 6 x Monster Hunter Wilds si svela con un trailer: ecco date e contenuti della collaborazione