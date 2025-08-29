Atelier Resleriana The Red Alchemist & the White Guardian mostra un trailer e svela le edizioni digitali

Hanno anche annunciato l'apertura dei preordini digitali del videogioco per PC, Nintendo Switch e PlayStation 5.

L'editore Koei Tecmo e lo sviluppatore Gust hanno pubblicato un nuovo trailer per Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, specificatamente focalizzato sulla storia, oltre a nuove immagini di gioco.

Il trailer e i dettagli su Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian ci mette nei panni della coppia Rias Eidreise (l'alchimista) e Slade Clauslyter (il suo guardiano) mentre esplorano delle misteriose rovine vicino alla loro città natale, Hallfein. In queste rovine si apre un passaggio per l'atelier di un'alchimista con dei segreti al proprio interno.

In Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian dovremo come sempre raccogliere risorse per creare oggetti alchemici, ma anche ridare vita alla nostra cittadina, investendo denaro e risorse nei cinque distretti che la compongono.

Salendo di grado in ogni distretto si ottengono dei bonus passivi e nuovi negozi dai quali rifornirsi, oltre che nuove missioni. Inoltre, in questo capitolo appariranno personaggi storici della serie Atelier, come Marie, Meruru, Firis e Platcha, con le quali sarà possibile completare eventi e missioni per ottenere ricompense.

Il trailer mostra anche le edizioni speciali digitali, come la Digital Deluxe Edition che include il gioco base, vari costumi per tutti i personaggi giocabili e pacchetto di oggetti monouso.

Il pass Stagionale (incluso nella Ultimate) propone invece musiche extra, le eroine del videogioco Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Polar Night Liberator come personaggi giocabili, dungeon aggiuntivi ad alta difficoltà, un pacchetto di costumi per i due protagonisti ispirati ad Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land e anche ingredienti, oggetti ed equipaggiamenti aggiuntivi. Se si compra la versione fisica o digitale entro due settimana dal lancio, si ottengono anche due set di oggetti che comprendono costumi e ciondoli che aumento l'ottenimento di EXP e SP.

Vi ricordiamo infine la data di uscita di Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian.