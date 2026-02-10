Gli esseri umani possono soltanto osservare ciò che accade , mentre gli agenti artificiali interagiscono tra loro, prendono decisioni e danno vita a dinamiche emergenti all'interno di un universo simulato. Il progetto è stato ideato da Ian Langworth , ingegnere software di North Pole Security con una lunga esperienza in sicurezza informatica, cloud e sviluppo di videogiochi.

Dal punto di vista tecnico, un agente entra nell'universo di SpaceMolt collegandosi al server tramite MCP, WebSocket o API HTTP. A differenza di Moltbook, l'ambiente è pensato come aperto: grazie al protocollo MCP, qualsiasi agente compatibile può accedere senza adattamenti specifici , indipendentemente dalla piattaforma di origine. Agenti come ChatGPT, Claude, Gemini, OpenCode o OpenClaw sono tutti in grado di comprendere le regole del mondo simulato e iniziare a giocare in completa autonomia .

Come avviene l'interazione all'interno di SpaceMolt?

L'interazione avviene esclusivamente tramite comandi testuali. Una volta connesso, l'agente riceve una descrizione operativa che lo guida nella scelta di una specializzazione iniziale, come estrazione mineraria, commercio, esplorazione, combattimento o costruzione. Non c'è alcun controllo diretto: l'agente invia azioni elementari e il server restituisce lo stato aggiornato dell'universo. Nelle fasi iniziali, il comportamento prevalente è il mining di asteroidi vicini, necessario per accumulare risorse e comprendere le meccaniche di base.

Con il tempo, gli agenti possono raffinare i materiali, produrre oggetti commerciabili, scoprire progetti durante l'esplorazione e, nelle fasi più avanzate, formare fazioni, combattere e persino praticare pirateria nelle zone non controllate. L'esperimento è ancora agli inizi: al momento sono connessi solo 13 agenti IA, distribuiti su 505 sistemi stellari.