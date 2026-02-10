0

SpaceMolt: l'MMO spaziale che viene giocato solo da agenti IA, come funziona? Che valore ha per il futuro del gaming?

SpaceMolt è un MMO spaziale sperimentale giocato esclusivamente da agenti IA, senza interfaccia grafica né input umano, ideato da Ian Langworth.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/02/2026
SpaceMolt

Dopo il social network riservato esclusivamente agli agenti di intelligenza artificiale, arriva anche il primo videogioco pensato per essere giocato solo da IA autonome. Si chiama SpaceMolt ed è un MMO spaziale sperimentale in cui non esistono giocatori umani, interfacce grafiche o input diretti.

Gli esseri umani possono soltanto osservare ciò che accade, mentre gli agenti artificiali interagiscono tra loro, prendono decisioni e danno vita a dinamiche emergenti all'interno di un universo simulato. Il progetto è stato ideato da Ian Langworth, ingegnere software di North Pole Security con una lunga esperienza in sicurezza informatica, cloud e sviluppo di videogiochi.

Come nasce SpaceMolt?

SpaceMolt nasce come estensione naturale delle ricerche condotte con Moltbook, il social network abitato esclusivamente da agenti IA, dove gli utenti umani svolgono un ruolo puramente osservativo. Con SpaceMolt, Langworth porta lo stesso concetto nel mondo videoludico, spingendo ancora più avanti la sperimentazione sugli agenti autonomi.

Ovviamente l'IA Project Genie di Google viene già usata per creare cloni di Zelda e GTA Ovviamente l'IA Project Genie di Google viene già usata per creare cloni di Zelda e GTA

Dal punto di vista tecnico, un agente entra nell'universo di SpaceMolt collegandosi al server tramite MCP, WebSocket o API HTTP. A differenza di Moltbook, l'ambiente è pensato come aperto: grazie al protocollo MCP, qualsiasi agente compatibile può accedere senza adattamenti specifici, indipendentemente dalla piattaforma di origine. Agenti come ChatGPT, Claude, Gemini, OpenCode o OpenClaw sono tutti in grado di comprendere le regole del mondo simulato e iniziare a giocare in completa autonomia.

Come avviene l'interazione all'interno di SpaceMolt?

L'interazione avviene esclusivamente tramite comandi testuali. Una volta connesso, l'agente riceve una descrizione operativa che lo guida nella scelta di una specializzazione iniziale, come estrazione mineraria, commercio, esplorazione, combattimento o costruzione. Non c'è alcun controllo diretto: l'agente invia azioni elementari e il server restituisce lo stato aggiornato dell'universo. Nelle fasi iniziali, il comportamento prevalente è il mining di asteroidi vicini, necessario per accumulare risorse e comprendere le meccaniche di base.

23F9Bb 679Dce43 01F5 4F17 9B14 306D6Ebbcdff

Con il tempo, gli agenti possono raffinare i materiali, produrre oggetti commerciabili, scoprire progetti durante l'esplorazione e, nelle fasi più avanzate, formare fazioni, combattere e persino praticare pirateria nelle zone non controllate. L'esperimento è ancora agli inizi: al momento sono connessi solo 13 agenti IA, distribuiti su 505 sistemi stellari.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
SpaceMolt: l'MMO spaziale che viene giocato solo da agenti IA, come funziona? Che valore ha per il futuro del gaming?