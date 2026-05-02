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Meta Quest 3S da 128 GB è in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare ulteriormente

Tra le offerte di AliExpress troviamo il visore Meta Quest 3S da 128 GB. Con i nostri coupon potrai usufruire di un piccolo sconto che ti permetterà di risparmiare.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/05/2026
Meta Quest 3S

Il visore Meta Quest 3S è su AliExpress a 345,93 €, ma con i codici ITCD30 o CDIT30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Le offerte sono valide dall'1 al 7 maggio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Specifichiamo che è possibile usufruire anche di codici speciali per i prodotti che sono spediti dall'Italia. Eccoli di seguito:

  • Codice ITPD3 - 3 € di sconto su un acquisto minimo di 15 €
  • Codice ITPD6 - 6 € di sconto su un acquisto minimo di 39 €
  • Codice ITPD45 - 45 € di sconto su un acquisto minimo di 399 €

Le caratteristiche del visore

Questo visore per la realtà virtuale e mista è compatibile con Meta Horizon e altre app. Le immagini sono ancora più realistiche e dettagliate geazie al chip Snapdragon XR2 Gen 2. A contribuire positivamente all'esperienza sono i controller Touch Plus che offrono un feedback ancora più preciso e reattivo. Per quanto concerne la grafica, la potenza è raddoppiata rispetto al Quest 2, quindi potrai usufruire di un'esperienza ancora più convincente e immersiva.

Meta annuncia aumenti di prezzo per Meta Quest 3 e Meta Quest 3S da questa settimana Meta annuncia aumenti di prezzo per Meta Quest 3 e Meta Quest 3S da questa settimana

Questo dispositivo supporta, inoltre, cuffie USB-C o con adattatore jack da 3,5 mm. Si tratta di un prodotto molto interessante, sebbene il suo prezzo sia ancora elevato e lo sconto non sia particolarmente impressionante.

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