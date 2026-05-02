Meta Quest 3S da 128 GB è in sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare ulteriormente

Specifichiamo che è possibile usufruire anche di codici speciali per i prodotti che sono spediti dall'Italia . Eccoli di seguito:

Il visore Meta Quest 3S è su AliExpress a 345,93 €, ma con i codici ITCD30 o CDIT30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link . Le offerte sono valide dall'1 al 7 maggio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Le caratteristiche del visore

Questo visore per la realtà virtuale e mista è compatibile con Meta Horizon e altre app. Le immagini sono ancora più realistiche e dettagliate geazie al chip Snapdragon XR2 Gen 2. A contribuire positivamente all'esperienza sono i controller Touch Plus che offrono un feedback ancora più preciso e reattivo. Per quanto concerne la grafica, la potenza è raddoppiata rispetto al Quest 2, quindi potrai usufruire di un'esperienza ancora più convincente e immersiva.

Questo dispositivo supporta, inoltre, cuffie USB-C o con adattatore jack da 3,5 mm. Si tratta di un prodotto molto interessante, sebbene il suo prezzo sia ancora elevato e lo sconto non sia particolarmente impressionante.