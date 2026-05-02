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Action Camera Insta360 X5 in sconto su AliExpress: risparmia fino a 213 € con i nostri coupon

Tra le offerte di AliExpress troviamo l'action camera Insta360 X5 a un prezzo interessante. Con i nostri codici potrai risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/05/2026
Action Camera Insta360 X5

Se sei alla ricerca di un prodotto che ti permetta di registrare contenuti di alta qualità, l'action camera Insta360 X5 è su AliExpress a 421,37 €. Con i codici ITCD45 o CDIT45 potrai risparmiare altri 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dall'1 al 7 maggio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Specifichiamo che è possibile usufruire anche di codici speciali per i prodotti che sono spediti dall'Italia. Eccoli di seguito:

  • Codice ITPD3 - 3 € di sconto su un acquisto minimo di 15 €
  • Codice ITPD6 - 6 € di sconto su un acquisto minimo di 39 €
  • Codice ITPD45 - 45 € di sconto su un acquisto minimo di 399 €

Triplo Chip IA, 8K 30fps e batteria di lunga durata

Questa action cam è dotata di doppi sensori da 1/1.28" per catturare dettagli straordinari e filmare avventure altamente immersive. Le immagini sono chiare e dai colori nitidi e coinvolgenti, mentre il design con triplo chip IA consente di riprendere con sicurezza anche nelle condizioni di luce più difficili, supportando la riduzione avanzata del rumore e l'elaborazione delle immagini. Con la modalità InstaFrame potrai ottenere subito un video standard da poter condividere, mentre l'auto-framing lascia che la videocamera ti segua.

Insta360 X5
Insta360 X5

Con questo accessorio non avrai bisogno di un gimbal: la stabilizzazione FlowState della X5 e l'Horizon Lock 360° offrono filmati fluidi anche nei momenti più concitati. Nel complesso, si tratta di un prodotto di alta qualità, imperdibile se vuoi immortalare i tuoi momenti preferiti e condividere video professionali.

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