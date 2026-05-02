Preparati a immortalare i tuoi momenti preferiti con DJI Osmo Pocket 3, in sconto su AliExpress

Se sei alla ricerca di una videocamera compatta che ti permetta di immortalare i tuoi momenti preferiti, DJI Osmo Pocket 3 è su AliExpress a 357,60 €, ma con i codici ITCD30 o CDIT30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
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Piccola e versatile
Questo accessorio è indispensabile per vlogger o appassionati di contenuti digitali. La videocamera è di qualità professionale e in un formato tascabile che ti permetterà di portarla facilmente con te ovunque tu voglia. Inoltre, è dotata di touchscreen OLED rotante da 2 pollici, per passare rapidamente dalla modalità orizzontale a quella verticale in base alle tue preferenze ed esigenze.
Il sistema ActiveTrack 6.0 segue il soggetto automaticamente, grazie a modalità come Face Auto-Detect e Dynamic Framing. La registrazione stereo omnidirezionale, invece, garantisce suoni chiari e convincenti, e potrai anche collegare due trasmettitori esterni per una qualità ancora superiore. Nel complesso si tratta di un buon prodotto, ottimo in vista dell'estate!