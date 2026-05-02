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Preparati a immortalare i tuoi momenti preferiti con DJI Osmo Pocket 3, in sconto su AliExpress

Tra le offerte di AliExpress troviamo la videocamera compatta DJI Osmo Pocket 3 a prezzo scontato. Con i nostri codici potrai risparmiare ulteriormente rispetto al prezzo originale.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/05/2026
DJI Osmo Pocket 3

Se sei alla ricerca di una videocamera compatta che ti permetta di immortalare i tuoi momenti preferiti, DJI Osmo Pocket 3 è su AliExpress a 357,60 €, ma con i codici ITCD30 o CDIT30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dall'1 al 7 maggio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Specifichiamo che è possibile usufruire anche di codici speciali per i prodotti che sono spediti dall'Italia. Eccoli di seguito:

  • Codice ITPD3 - 3 € di sconto su un acquisto minimo di 15 €
  • Codice ITPD6 - 6 € di sconto su un acquisto minimo di 39 €
  • Codice ITPD45 - 45 € di sconto su un acquisto minimo di 399 €

Piccola e versatile

Questo accessorio è indispensabile per vlogger o appassionati di contenuti digitali. La videocamera è di qualità professionale e in un formato tascabile che ti permetterà di portarla facilmente con te ovunque tu voglia. Inoltre, è dotata di touchscreen OLED rotante da 2 pollici, per passare rapidamente dalla modalità orizzontale a quella verticale in base alle tue preferenze ed esigenze.

DJI Osmo Pocket 3
DJI Osmo Pocket 3

Il sistema ActiveTrack 6.0 segue il soggetto automaticamente, grazie a modalità come Face Auto-Detect e Dynamic Framing. La registrazione stereo omnidirezionale, invece, garantisce suoni chiari e convincenti, e potrai anche collegare due trasmettitori esterni per una qualità ancora superiore. Nel complesso si tratta di un buon prodotto, ottimo in vista dell'estate!

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