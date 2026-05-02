Il PlayStation Store lancia le offerte del weekend: Clair Obscur: Expedition 33 e Battlefield 6 tra le promozioni

È di nuovo tempo di sconti sul PlayStation Store: Sony ha attivato le nuove Offerte del Weekend, una selezione di promozioni disponibili solo per pochi giorni che permette di recuperare centinaia di giochi e DLC a prezzi particolarmente interessanti.
Tra i titoli in evidenza troviamo Clair Obscur: Expedition 33, ora proposto a 39,99 euro con uno sconto del 20%. Cambiando completamente genere, Battlefield 6 è in saldo a 47,99 euro, con una riduzione del 40% rispetto ai 79,99 euro di listino.
Altre promo in evidenza
Le offerte coinvolgono anche diversi giochi Rockstar Games: GTA 5 per PS5 scende a 19,99 euro (-50%), mentre Red Dead Redemption 2 raggiunge uno dei suoi prezzi più bassi, 14,99 euro, grazie a uno sconto del 75%. In promozione anche Borderlands 4, disponibile a 47,99 euro con un risparmio di oltre 30 euro rispetto al prezzo standard.
Sconti anche per Dying Light: The Beast, ora a 52,49 euro (-25%). Non mancano poi numerose offerte sotto i 15 euro, tra cui Hogwarts Legacy a 11,24 euro (-85%), Star Wars Jedi: Survivor a 11,99 euro (-85%) e Mortal Kombat 1 a 9,99 euro (-80%).
Le Offerte del Weekend del PlayStation Store resteranno attive fino alle 00:59 italiane del 5 maggio, lasciando ai giocatori solo pochi giorni per approfittarne. Qui trovate il catalogo al completo. Vi ricordiamo che sono ancora attive anche le promozioni di "Grandi giochi, grandi affari".