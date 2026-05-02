Il PlayStation Store lancia le offerte del weekend: Clair Obscur: Expedition 33 e Battlefield 6 tra le promozioni

È di nuovo tempo di sconti sul PlayStation Store: Sony ha attivato le nuove Offerte del Weekend, una selezione di promozioni disponibili solo per pochi giorni che permette di recuperare centinaia di giochi e DLC a prezzi particolarmente interessanti.

Tra i titoli in evidenza troviamo Clair Obscur: Expedition 33, ora proposto a 39,99 euro con uno sconto del 20%. Cambiando completamente genere, Battlefield 6 è in saldo a 47,99 euro, con una riduzione del 40% rispetto ai 79,99 euro di listino.