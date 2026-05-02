La penna digitale Metapen A8 per Apple iPad è in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri codici

Specifichiamo che è possibile usufruire anche di codici speciali per i prodotti che sono spediti dall'Italia . Eccoli di seguito:

Le offerte sono valide dall'1 al 7 maggio fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più disponibili, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Un accessorio utile

Questa penna digitale è molto utile per i possessori di iPad (a partire dai modelli successivi al 2018). Specifichiamo inoltre che non è compatibile con dispositivi iPhone, Android e Microsoft. Può essere caricata in soli 30 minuti con USB-C, garantendo un'autonomia fino a 10 ore. L'indicatore LED mostra diversi colori in base al livello di carica, in modo da monitorarne l'avanzamento. Inoltre, è dotata di spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività, per un risparmio energetico efficiente.

Metapen A8

Per utilizzarla basterà premere due volte sulla parte superiore della penna, quindi non è necessario utilizzare Bluetooth o aplicazioni. Si tratta di un accessorio versatile e preciso, grazie al chip intelligente aggiornato e con un'elevata sensibilità. Potrai scrivere, disegnare e altro ancora in totale facilità.