La remaster di uno storico RPG è gratis su Xbox in questi giorni: è un precursore di Fallout

L'iniziativa non è accompagnata da particolari comunicazioni, dunque non è chiaro a cosa sia legata questa distribuzione gratuita né quanto sia destinata a durare , ma per il momento risulta ancora attiva.

C'è la versione rimasterizzata di un titolo storico degli RPG videoludici e considerato precursore di Fallout che è in questo momento gratis su Xbox in questi giorni, ma non sappiamo bene per quanto tempo: si tratta di Wasteland Remastered, la versione rielaborata del gioco uscito originariamente nel 1988.

La rimasterizzazione di un vero classico

Wasteland Remastered è la versione rimasterizzata dell'originale Wasteland, ma si tratta di un lavoro più vicino a un remake, sebbene mantenga molte caratteristiche dell'originale, modernizzandone l'aspetto ma senza stravolgerne lo stile.

Un'immagine di Wasteland Remastered

Tuttavia, se si pensa che l'originale è un titolo del 1988 caratterizzato dalla grafica dell'epoca, è chiaro come il lavoro effettuato da InXile sia stato più profondo di una semplice rimasterizzazione superficiale.

Si tratta di un gioco di ruolo ad ambientazione post-apocalittica che ci porta ad esplorare una Terra del 2087, diversi anni dopo una guerra nucleare tra USA e Unione Sovietica che ha praticamente distrutto la civiltà umana.

In un certo senso può essere visto come una sorta di progenitore di Fallout, vista la vicinanza dell'ambientazione e delle tematiche trattate, dotato di uno stile molto classico, che si porta dietro alcuni elementi tipici delle avventure testuali.

La serie è andata avanti in tempi più recenti con gli ottimi RPG tattici a turni Wasteland 2 e Wasteland 3 da parte di InXile, che sono riusciti ad evolvere la formula e il mondo di gioco in maniera molto convincente. Il team è ora impegnato sul nuovo Clockwork Revolution.