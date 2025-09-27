Control: Ultimate Edition riceverà HDR, VRR, 120 Hz e altro su PS5 e Xbox Series X|S con un prossimo update

Considerando che Control è uscito sei anni fa in versione originale e quattro anni fa per quanto riguarda l'Ultimate Edition, si tratta di un supporto davvero inatteso a distanza di così tanto tempo, che dimostra la dedizione degli sviluppatori a questo titolo.

A riferirlo sarebbe stato Thomas Puha, responsabile delle comunicazioni presso il team finlandese, che in risposta a un utente che chiedeva di novità sul gioco ha elencato alcune caratteristiche a cui il team sta lavorando in un nuovo update .

Non c'è stato un annuncio pubblico, ma in base a quanto riportato da un utente su NeoGAF sembra che Remedy abbia intenzione di portare diverse novità tecniche interessanti a Control: Ultimate Edition , come il supporto per HDR, VRR, 120 Hz e altro su PS5 e Xbox Series X|S , attraverso un nuovo aggiornamento .

Altre evoluzioni tecniche a distanza di anni

Si tratta solo di una parte delle caratteristiche previste per l'aggiornamento a quanto pare, ma già queste risultano decisamente interessanti e in grado di applicare alcune evoluzioni tecniche che verranno sicuramente ben accolte dagli utenti.

"Non sono sicuro di poter dire nulla di preciso fino a che l'aggiornamento non sarà disponibile, ma si sta facendo molto attendere, e ci dispiace, abbiamo avuto anche qualche problema sugli SDK più vecchi, ma ci stiamo lavorando", ha riferito Puha.

"Aggiornare un vecchio gioco è molto impegnativo", ha riferito Puha, spiegando che c'è stato bisogno di recuperare elementi per adattarli a una versione più vecchia dell'engine".

In ogni caso, tra le caratteristiche previste nell'update c'è il supporto per VRR e 120 Hz per PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S, in base a quanto riferito, oltre alla possibilità di applicare lo sblocco al frame-rate sia in modalità Qualità che Performance, cosa che ovviamente porterà a risultati diversi in base alla piattaforma.

Nel frattempo, Remedy sta sviluppando Control 2.