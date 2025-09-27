Circa 18 minuti di gameplay di Octopath Traveler 0 vi bastano? Arrivano dal Tokyo Game Show 2025

Octopath Traveler 0 uscirà il 4 dicembre in tutto il mondo per PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, su Steam e Microsoft Store.

L'editore Square Enix e lo studio di sviluppo Dokidoki Grooveworks, hanno presentato in anteprima 18 minuti di gameplay dal vivo di Octopath Traveler 0 durante un evento sul palco del Tokyo Game Show 2025.

Il gameplay

Il gameplay di Octopath Traveler 0 fa parte del live streaming sottostante. Inizia verso il minuto 40:00 e mostra del gameplay in presa diretta.

Nel video, commentato dagli sviluppatori, possiamo vedere l'inventario, dei momenti di esplorazione, delle sequenze narrative, nonché dei combattimenti, il tutto nel pieno stile della serie. Sicuramente chi ha apprezzato i capitoli precedenti dovrebbe tenere d'occhio anche questo, visto che sembra in grande continuità.

Square Enix promette che Octopath Traveler 0 sarà una ripartenza da zero, che racconterà una storia di restaurazione e rappresaglia nei confronti degli anelli divini; una saga epica che si sviluppa nel regno di Orsterra.

Ci saranno funzionalità familiari, come la grafica HD-2D, che fonde pixel art rétro e computer grafica in 3D, o come la possibilità di giocare di ruolo usando le Path Action e il sistema di Break e Boost per cambiare le sorti della battaglia. Ma ci saranno anche delle novità, come l'editor di personaggi e la sezione gestionale, che consente di ricostruire un'intera città, di dimensioni diverse a seconda dell'hardware usato.