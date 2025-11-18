Ubisoft potrebbe essere stata acquistata da un'altra compagnia, forse "con sede non negli USA"

Si stanno moltiplicando in questi giorni le voci di corridoio sulla possibilità che Ubisoft sia stata acquisita da un'altra compagnia, con alcuni vaghi indizi che stanno emergendo progressivamente e che portano a pensare che questa entità non abbia sede negli USA, come riferito da alcune fonti interne.

Il fatto che Ubisoft abbia rinviato i risultati del primo semestre e sospeso gli scambi azionari proprio nel momento in cui avrebbe dovuto pubblicare tutti i consueti dati finanziari è una mossa piuttosto sospetta in questo senso, perché sembra presagire un grosso cambiamento in atto all'interno del publisher francese.

Questo cambiamento potrebbe in effetti corrispondere a un cambio di proprietà, con la compagnia che potrebbe essere stata acquisita in blocco da un'altra entità, cosa non da escludere visti i recenti movimenti effettuati dal management.