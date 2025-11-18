Dopo Steam Machine, Valve valuta gli aggiornamenti in background anche su Steam Deck

Sono trascorsi pochi giorni da quando Valve ha sorpreso gli utenti con l'annuncio dei suoi nuovi prodotti. Ad attirare l'attenzione, in particolare, è stata la Steam Machine. Quest'ultima potrà aggiornarsi automaticamente quando inattiva, ed è un'opzione che Valve vorrebbe introdurre anche su Steam Deck. Un'ipotetica novità che potrebbe garantire un sistema sempre aggiornato e senza sforzo, ma non senza rischi.

Aggiornamenti automatici, tra comodità e sfide The Verge riporta che Yazan Aldehayyat di Valve ha dichiarato come l'azienda stia valutando la possibilità di introdurre aggiornamenti automatici in modalità dock, una funzionalità alla quale è davvero interessata. Ricordiamo infatti che attualmente Steam Deck non può scaricare o installare aggiornamenti in sleep mode, anche se collegata al dock. Sarà Steam Machine ad accogliere questo cambiamento, con tanto di striscia LED che indicherà lo stato di avanzamento dell'aggiornamento quando TV o display sono spenti. La nuova Steam Machine è stata annunciata da Valve: ecco il nuovo PC compatto stile console da collegare al TV Aldehayyat vorrebbe vedere questa funzionalità anche su Steam Deck ma, sebbene ci sia interesse, non mancano perplessità. In particolare, ci riferiamo alle possibili conseguenze in caso di perdita della connessione Wi-Fi o se il dispositivo viene rimosso dal dock. Insomma, i fattori da valutare sono diversi. Sebbene l'introduzione di aggiornamenti automatici possa sembrare comoda, richiede sicuramente più attenzione per evitare corruzioni di dati o blocchi del dispositivo.