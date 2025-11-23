0

PlayStation ha lanciato su Steam i saldi del Black Friday, da Ghost of Tsushima a Stellar Blade

I saldi del Black Friday di PlayStation arrivano su Steam con sconti fino al 67% su titoli come Ghost of Tsushima e Stellar Blade.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/11/2025
I saldi del Black Friday di PlayStation arrivano anche su Steam, con diversi titoli pubblicati dalla divisione gaming di Sony proposti a prezzi ridotti.

Tra le offerte spicca Stellar Blade, l'action di Shift Up disponibile a 55,99 euro con uno sconto del 20%, la stessa percentuale applicata a Helldivers 2, ora acquistabile a 31,99 euro.

Altre offerte in evidenza

A seguire troviamo Ghost of Tsushima - Director's Cut, offerto a 35,99 euro invece di 59,99, con una riduzione del 40%. Anche la serie Marvel's Spider-Man è protagonista dei saldi: la remaster del primo capitolo è proposta a 23,99 euro e l'avventura con Miles Morales a 19,99 euro, entrambi con uno sconto del 60%, mentre il secondo capitolo è disponibile a 47,99 euro rispetto ai 59,99 originali.

Tra le altre promozioni segnaliamo Lost Soul Aside a 46,89 euro con il 33% di sconto, Horizon Adventures a 19,99 euro con il 50% di riduzione, Ratchet & Clank: Rift Apart a 23,99 euro con il 60% di sconto, God of War Ragnarok a 47,99 euro con il 20% di riduzione e The Last of Us Parte 2 Remastered a 39,99 euro, anch'esso con il 20% di sconto. Tutte le offerte sono disponibili nella pagina dedicata ai Saldi PlayStation su Steam a questo indirizzo e resteranno attive fino al 2 dicembre.

