Offerta mostruosa sul monitor da gaming MSI: risparmia più della metà del prezzo, è minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante in occasione della quarta giornata di offerte del Black Friday: il monitor da gaming targato MSI viene messo in sconto del 54% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 82,99€, suo minimo storico. Grazie a colori intensi e realistici uniti ad ampi angoli di visione di 178°, questo monitor è ideale per godersi immagini sempre nitide da qualsiasi prospettiva. Il design "senza bordi" contribuisce inoltre a creare un setup elegante e perfetto per configurazioni multi-schermo
Ulteriori dettagli
Il modello G255PF E2 propone un pannello da 24.5" in risoluzione Full HD 1920x1080 con formato 16:9. Grazie all'elevata frequenza di aggiornamento a 180 Hz con Adaptive-Sync e al tempo di risposta Rapid IPS di soli 1 ms (GtG), ogni movimento risulta estremamente fluido, rendendo questo monitor ideale anche per gli eventi sportivi e gli e-sport più competitivi.
La resa cromatica è un altro punto di forza: il pannello supporta fino a 16,7 milioni di colori con copertura del 99% dello spazio sRGB. I filtri hardware Less Blue Light PRO e la tecnologia anti-sfarfallio lavorano insieme per ridurre l'affaticamento degli occhi durante sessioni prolungate.