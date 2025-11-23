0

Offerta mostruosa sul monitor da gaming MSI: risparmia più della metà del prezzo, è minimo storico

Su Amazon, oggi, in occasione delle promozioni del Black Friday è disponibile uno sconto in formato XL sul monitor da gaming MSI G255PF E2.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/11/2025
monitor MSI

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante in occasione della quarta giornata di offerte del Black Friday: il monitor da gaming targato MSI viene messo in sconto del 54% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 82,99€, suo minimo storico. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto clicca sul box qui giù: Grazie a colori intensi e realistici uniti ad ampi angoli di visione di 178°, questo monitor è ideale per godersi immagini sempre nitide da qualsiasi prospettiva. Il design "senza bordi" contribuisce inoltre a creare un setup elegante e perfetto per configurazioni multi-schermo

Ulteriori dettagli

Il modello G255PF E2 propone un pannello da 24.5" in risoluzione Full HD 1920x1080 con formato 16:9. Grazie all'elevata frequenza di aggiornamento a 180 Hz con Adaptive-Sync e al tempo di risposta Rapid IPS di soli 1 ms (GtG), ogni movimento risulta estremamente fluido, rendendo questo monitor ideale anche per gli eventi sportivi e gli e-sport più competitivi.

71Ufpkhzxil Ac Sl1500

La resa cromatica è un altro punto di forza: il pannello supporta fino a 16,7 milioni di colori con copertura del 99% dello spazio sRGB. I filtri hardware Less Blue Light PRO e la tecnologia anti-sfarfallio lavorano insieme per ridurre l'affaticamento degli occhi durante sessioni prolungate.

