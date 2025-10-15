GTA 6 merita di costare 100 dollari perché non tutti i giochi sono fatti allo stesso modo, per uno sviluppatore

Il prezzo di GTA 6 è una delle grandi incognite dietro al lancio di quello che possiamo considerare il videogioco più atteso di tutti i tempi. Da tempo si parla di un costo minimo per gli utenti di 100 dollari , quindi per l'edizione standard, voce che ha creato non poche polemiche. In una recente intervista, Chris Stockman, ex designer director dei Saints Row ha parlato del gioco, sostenendo che Take-Two e Rockstar Games possono chiedere il prezzo che vogliono per quello che potrebbe essere il gioco più grande mai realizzato.

Ok, il prezzo è alto

Stockman ha fatto la sua dichiarazione in un'intervista concessa a Esports Insider, rispondendo a una domanda sul possibile prezzo di 100 dollari di GTA 6, che sarà ancora più alto per le edizioni speciali (com'è normale che sia).

"Loro sono gli unici che possono permetterselo. Non credo che sia una marea che solleverà tutte le barche. Penso che ci sarebbe una reazione fortissima se tutti passassero ai 100 dollari. Non tutti i giochi sono uguali. Credo che GTA sia l'unico che può farlo - e spero che lo facciano. Spero davvero che costi 100 dollari. Se lo merita."

Insomma, le dimensioni di GTA 6, a tutti i livelli, giustificherebbero il prezzo più alto. In effetti non esiste un altro videogioco con dei valori paragonabili.

Stockman ha anche raccontato che, quando nel 2001 uscì Grand Theft Auto III, ne rimase talmente colpito da considerarlo "il futuro dei videogiochi". Cinque anni dopo lanciò il suo Saints Row, all'epoca uno degli anti-GTA più accreditati.

Secondo alcune stime, GTA 6 potrebbe generare 7 miliardi di dollari nei primi due mesi dal lancio, previsto per maggio 2026.