Disponibile la beta 3 di iOS 26.2: scopriamo le nuove funzionalità

Cosa cambia con la terza beta

Partiamo dalle funzioni. Apple ha aggiunto una nuova funzionalità AirDrop che consente a due persone di condividere temporaneamente dei file. In questo caso, non è necessario doversi aggiungere tra i contatti, quindi si tratta di una condivisione molto più veloce. Questa versione di iOS 26.2 include anche un'opzione per generare un codice monouso da poter condividere con un contatto estraneo. Inoltre, è possibile gestire i contatti con cui avete scambiato il codice andando nelle Impostazioni > Generali > AirDrop > Gestisci contatti AirDrop conosciuti.

La nuova funzione di AirDrop (Fonte: MacRumors)

La prossima novità è dedicata agli utenti iPhone in Giappone, quindi non potremo vederla in Italia: gli account Apple giapponesi potranno scegliere un assistente vocale predefinito diverso con il pulsante laterale. Tenendo premuto quest'ultimo si attiva Siri, non è una novità, ma in questo caso il tasto potrà essere utililzzato in modi diversi, scegliendo quindi assistenti come Gemini o Alexa.

La schermata dedicata agli allarmi per i promemoria, invece, ora spiega meglio la funzione, in particolare quando si aggiunge una nuova voce a un elenco per la prima volta.