Disponibile la beta 3 di iOS 26.2: scopriamo le nuove funzionalità

Apple ha distribuito la terza beta di iOS 26.2 per gli sviluppatori, con piccole novità da poter provare. Nulla di particolarmente rivoluzionario, piuttosto piccole modifiche legate all'interfaccia, in modo da guidare meglio l'utente con alcune impostazioni o applicazioni. Vediamo quindi cosa cambia in questa beta.
Cosa cambia con la terza beta
Partiamo dalle funzioni. Apple ha aggiunto una nuova funzionalità AirDrop che consente a due persone di condividere temporaneamente dei file. In questo caso, non è necessario doversi aggiungere tra i contatti, quindi si tratta di una condivisione molto più veloce. Questa versione di iOS 26.2 include anche un'opzione per generare un codice monouso da poter condividere con un contatto estraneo. Inoltre, è possibile gestire i contatti con cui avete scambiato il codice andando nelle Impostazioni > Generali > AirDrop > Gestisci contatti AirDrop conosciuti.
La prossima novità è dedicata agli utenti iPhone in Giappone, quindi non potremo vederla in Italia: gli account Apple giapponesi potranno scegliere un assistente vocale predefinito diverso con il pulsante laterale. Tenendo premuto quest'ultimo si attiva Siri, non è una novità, ma in questo caso il tasto potrà essere utililzzato in modi diversi, scegliendo quindi assistenti come Gemini o Alexa.
La schermata dedicata agli allarmi per i promemoria, invece, ora spiega meglio la funzione, in particolare quando si aggiunge una nuova voce a un elenco per la prima volta.
Interfaccia e applicazioni
Le notifiche di ipertensione sono disponibili per la lettura con una nuova API: ciò significa che un'app di terze parti può leggere i dati dall'app Salute, quindi l'app medica che utilizzate potrebbe ricevere una notifica in caso di ipertensione.
Per quanto riguarda la privacy, quando si accede a un account Apple per la prima volta (con iOS 26.2), si riceve un avviso sulle informazioni legate alla privacy. In poche parole, viene spiegato meglio il modo in cui Apple raccoglie e usa le informazioni personali.
Per chi non lo sapesse, recentemente è stata introdotta una nuova opzione che consente di rendere meno trasparente gli elementi Liquid Glass. Tuttavia, quando si attiva l'opzione colorata, si riceverà un avviso che indica che quest'ultima non può essere utilizzata insieme alle impostazioni "Riduci trasparenza" e "Aumenta contrasto".
L'app Giochi include ora una schermata iniziale che conferma le funzionalità in arrivo: nuovi filtri per la libreria, migliore supporto per la navigazione e altro ancora.
Infine, una piccola novità riguarda iPadOS 26.2. Oltre ai cambiamenti menzionati sopra, Apple ha aggiunto un'opzione che consente di trascinare e rilasciare le applicazioni dalla Libreria App e da Spotlight in Slide Over. Questa funzione era stata rimossa nel passaggio da iPadOS 18 a 26, quindi ora dovrebbe rendere il multitasking più rapido.