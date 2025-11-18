0

Disponibile la beta 3 di iOS 26.2: scopriamo le nuove funzionalità

La beta 3 di iOS 26.2 è disponibile per gli sviluppatori. Vediamo le principali novità, dai piccoli cambiamenti legati all'interfaccia alle nuove funzioni da provare.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   18/11/2025
Beta 3 di iOS 26.2

Apple ha distribuito la terza beta di iOS 26.2 per gli sviluppatori, con piccole novità da poter provare. Nulla di particolarmente rivoluzionario, piuttosto piccole modifiche legate all'interfaccia, in modo da guidare meglio l'utente con alcune impostazioni o applicazioni. Vediamo quindi cosa cambia in questa beta.

Cosa cambia con la terza beta

Partiamo dalle funzioni. Apple ha aggiunto una nuova funzionalità AirDrop che consente a due persone di condividere temporaneamente dei file. In questo caso, non è necessario doversi aggiungere tra i contatti, quindi si tratta di una condivisione molto più veloce. Questa versione di iOS 26.2 include anche un'opzione per generare un codice monouso da poter condividere con un contatto estraneo. Inoltre, è possibile gestire i contatti con cui avete scambiato il codice andando nelle Impostazioni > Generali > AirDrop > Gestisci contatti AirDrop conosciuti.

La nuova funzione di AirDrop (Fonte: MacRumors)
La nuova funzione di AirDrop (Fonte: MacRumors)

La prossima novità è dedicata agli utenti iPhone in Giappone, quindi non potremo vederla in Italia: gli account Apple giapponesi potranno scegliere un assistente vocale predefinito diverso con il pulsante laterale. Tenendo premuto quest'ultimo si attiva Siri, non è una novità, ma in questo caso il tasto potrà essere utililzzato in modi diversi, scegliendo quindi assistenti come Gemini o Alexa.

Disponibile la beta 2 di iOS 26.2: vediamo le principali novità Disponibile la beta 2 di iOS 26.2: vediamo le principali novità

La schermata dedicata agli allarmi per i promemoria, invece, ora spiega meglio la funzione, in particolare quando si aggiunge una nuova voce a un elenco per la prima volta.

Interfaccia e applicazioni

Le notifiche di ipertensione sono disponibili per la lettura con una nuova API: ciò significa che un'app di terze parti può leggere i dati dall'app Salute, quindi l'app medica che utilizzate potrebbe ricevere una notifica in caso di ipertensione.

Le notifiche di ipertensione (Fonte: MacRumors)
Le notifiche di ipertensione (Fonte: MacRumors)

Per quanto riguarda la privacy, quando si accede a un account Apple per la prima volta (con iOS 26.2), si riceve un avviso sulle informazioni legate alla privacy. In poche parole, viene spiegato meglio il modo in cui Apple raccoglie e usa le informazioni personali.

Le informazioni sulla privacy
Le informazioni sulla privacy

Per chi non lo sapesse, recentemente è stata introdotta una nuova opzione che consente di rendere meno trasparente gli elementi Liquid Glass. Tuttavia, quando si attiva l'opzione colorata, si riceverà un avviso che indica che quest'ultima non può essere utilizzata insieme alle impostazioni "Riduci trasparenza" e "Aumenta contrasto".

La nuova opzione
La nuova opzione

L'app Giochi include ora una schermata iniziale che conferma le funzionalità in arrivo: nuovi filtri per la libreria, migliore supporto per la navigazione e altro ancora.

App Giochi
App Giochi

Infine, una piccola novità riguarda iPadOS 26.2. Oltre ai cambiamenti menzionati sopra, Apple ha aggiunto un'opzione che consente di trascinare e rilasciare le applicazioni dalla Libreria App e da Spotlight in Slide Over. Questa funzione era stata rimossa nel passaggio da iPadOS 18 a 26, quindi ora dovrebbe rendere il multitasking più rapido.

#Apple #Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Disponibile la beta 3 di iOS 26.2: scopriamo le nuove funzionalità