Per la presidente di Xbox, l'hardware è assolutamente centrale, la prossima Xbox sarà potente

La presidente di Xbox, Sarah Bond, ha chiarito, in un'intervista concessa a Fortune Magazine, che l'hardware rimane fondamentale per il marchio, anche adesso che la compagnia si sta allontanando dalla guerra delle esclusive, come dimostrano le ultime mosse di Microsoft, tutte tese verso una nuova strutturazione dell'ecosistema, aperta a tutte le piattaforme. Non è ancora del tutto chiaro quali siano le intenzioni di Xbox, ma la sua dirigente ha confermato che l'hardware è ancora una parte essenziale del business.