Google Foto porta gli sticker personalizzati ma solo su iOS

Con l'ultimo aggiornamento, Google Foto consente di creare sticker direttamente dalle immagini salvate nella galleria, eliminando in automatico lo sfondo. Il risultato è un adesivo pronto da incollare o condividere in app come WhatsApp, Instagram o iMessage. Per ora, però, l'opzione è esclusiva di iPhone e iPad con iOS 17 o superiore.

Una scelta che fa discutere

Il paradosso è evidente: Google introduce una funzione attesa e "di tendenza", ma la riserva agli utenti iOS. Una decisione che sembra pensata per rendere più competitivo Google Foto rispetto all'app Foto nativa di Apple, che da tempo offre un sistema simile. Sul fronte Android, invece, non c'è alcuna novità, nonostante brand come Samsung abbiano già introdotto da anni strumenti quasi identici.

Il funzionamento è semplice: aprendo una foto su iOS, il soggetto viene automaticamente contornato da un effetto grafico. Basta un tocco prolungato per generare lo sticker, che si può copiare negli appunti o inviare direttamente nelle app di messaggistica. L'unico limite è che gli adesivi creati non possono essere modificati: vanno usati così come sono.