AYANEO mostra il Next II con chip Ryzen AI MAX 300: prime immagini reali del nuovo PC Handheld

AYANEO torna sotto i riflettori con la presentazione ufficiale del suo nuovo PC Handheld di fascia alta, il modello NEXT II. Dopo mesi di indiscrezioni e render digitali, il dispositivo è stato mostrato per la prima volta dal vivo in occasione di una visita esclusiva dei giornalisti di Frandroid presso la sede dell'azienda in Cina.

AYANEO Next II

AYANEO Next II rappresenta l'evoluzione naturale del precedente AYANEO Kun, presentato due anni fa e basato sul processore Ryzen 7 7840U. Dalle prime immagini, il nuovo modello sembra riprendere l'impostazione del suo predecessore, ma con un formato ancora più imponente e un display dalle cornici ridotte, segno di un passo avanti sul piano estetico e tecnologico.

AYANEO Next II (fonte: Frandroid)

Le immagini diffuse mostrano una macchina dalle dimensioni considerevoli, probabilmente le più grandi mai realizzate da AYANEO. Sebbene l'azienda non abbia ancora comunicato dati ufficiali su peso e misure, il confronto visivo con il Kun suggerisce un dispositivo di almeno pari grandezza, se non superiore. L'assenza di specifiche confermate alimenta le ipotesi: diversi osservatori ritengono che lo schermo possa variare tra gli 8 e i 9 pollici, una diagonale pensata per migliorare l'esperienza di gioco rispetto ai modelli precedenti.

Secondo quanto riportato da Frandroid, il prototipo mostrato non era ancora operativo, impedendo quindi di valutarne le prestazioni o la qualità del pannello. Tuttavia, un dettaglio è apparso evidente: la riduzione del bordo attorno allo schermo, una scelta che avvicina la console agli standard dei dispositivi di fascia alta nel mercato portatile.

Il logo su AYANEO Next II (fonte: Frandroid)

Per quanto riguarda il peso, le stime circolate tra gli analisti di NotebookCheck fanno riferimento al precedente KUN, che raggiungeva circa 900 grammi. È plausibile che NEXT II mantenga un valore simile, dato il formato e la presenza di una batteria di grande capacità necessaria a sostenere l'APU Ryzen AI MAX 300.

Il cuore del dispositivo sarà l'APU Ryzen AI MAX 300 Strix Halo, una delle soluzioni più potenti nel segmento mobile di AMD, in grado di offrire capacità di elaborazione grafica e funzioni di intelligenza artificiale avanzate. AYANEO punta così a un equilibrio tra prestazioni e portabilità, cercando di massimizzare la potenza senza compromettere l'autonomia. La gestione termica e il livello di rumorosità della console restano per ora punti interrogativi, ma rappresentano aspetti cruciali per una macchina di questo tipo.

Al momento, l'azienda non ha annunciato una data di uscita ufficiale. Le previsioni più realistiche indicano un debutto commerciale nel corso del 2026, mentre il crowdfunding potrebbe avviarsi già entro la fine di quest'anno. Intanto Valve ha presentato Steam Machine, ma non Steam Deck 2: qui tutti gli annunci, tra specifiche tecniche e informazioni non dette.