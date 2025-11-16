Escape from Tarkov è disponibile su Steam con la versione 1.0, ma pare sia un disastro

Escape from Tarkov è disponibile su Steam con la versione 1.0, come conferma anche il trailer di lancio che potete vedere qui sotto, ma pare sia un disastro: numerosi utenti si lamentano dei problemi di accesso, dei crash e di altre magagne che al momento affliggono il gioco.

Questa situazione ha portato all'inevitabile review bombing, una vera e propria tradizione per la piattaforma digitale Valve: al momento in cui scriviamo, Escape from Tarkov vanta oltre 12.000 recensioni, con una media che però risulta essere "perlopiù negativa".

Fra le varie lamentele troviamo addirittura persone che sostengono di non aver potuto creare un profilo, mentre altri scherzano sul fatto che il gioco sia talmente difficile da non farti neppure entrare in partita.

In questa selva di feedback negativi si salvano ben poche cose, e una di esse è il nuovo tutorial che gli sviluppatori hanno inserito per aiutare i giocatori a comprendere i meccanismi dell'esperienza e fornire loro un supporto iniziale, evitando così che abbandonino l'esperienza dopo pochi minuti.