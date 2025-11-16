0

Il gameplay di Marvel Cosmic Invasion è stato illustrato in un video diario

Gli sviluppatori di Marvel Cosmic Invasion hanno pubblicato un video diario in cui parlano del gameplay del gioco, le sue influenze e le sue peculiarità.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   16/11/2025
Alcuni dei personaggi di Marvel Cosmic Invasion
Marvel Cosmic Invasion
Marvel Cosmic Invasion
News Video Immagini

Il nuovo video diario di Marvel Cosmic Invasion parla del gameplay del gioco che, stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, punta a riportare il genere dei picchiaduro a scorrimento ai fasti delle sale giochi anni '90 ma senza limitarsi alla nostalgia.

La filosofia alla base del progetto consiste infatti nel trovare un equilibrio fra retrò estetico e modernità ludica al fine di offrire un'esperienza immediata, accessibile e al tempo stesso profonda, partendo dal presupposto che i beat'em-up classici sono rimasti nell'immaginario collettivo ma devono evolversi per potersi confrontare con il pubblico attuale.

Per questo gli sviluppatori hanno scelto una affascinante pixel art in stile vintage, mantenendo però animazioni fluide, effetti moderni e un gameplay capace di soddisfare sia chi vuole immediatezza, sia chi cerca sistemi di combattimento più articolati.

Marvel Cosmic Invasion è una lettera d'amore ai picchiaduro e ai supereroi Marvel Cosmic Invasion è una lettera d'amore ai picchiaduro e ai supereroi

L'universo Marvel, con la sua immensa varietà di personaggi e interpretazioni, è diventato terreno fertile per creare un titolo che unisce fedeltà alle origini e innovazione. Non a caso, il roster di Marvel Cosmic Invasion è ricco e diversificato, includendo eroi come Spider-Man ma anche Phoenix, Nova e tantissimi altri.

Un sogno per gli appassionati

In arrivo il 1 dicembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2, Marvel Cosmic Invasion punta anche a proporre un comparto narrativo in grado di riprendere lo stile e le atmosfere dei fumetti fra dialoghi, animazioni contestuali e spettacolari colpi di scena.

La novità più importante, tuttavia, è rappresentata dalla meccanica del Cosmic Swap: un sistema ispirato ai poteri delle Nega-Bande, che consente a due personaggi di scambiarsi al volo anche durante un combattimento, così da aumentare ulteriormente la varietà dell'azione.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il gameplay di Marvel Cosmic Invasion è stato illustrato in un video diario