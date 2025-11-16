Il gameplay di Marvel Cosmic Invasion è stato illustrato in un video diario

Il nuovo video diario di Marvel Cosmic Invasion parla del gameplay del gioco che, stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, punta a riportare il genere dei picchiaduro a scorrimento ai fasti delle sale giochi anni '90 ma senza limitarsi alla nostalgia.

La filosofia alla base del progetto consiste infatti nel trovare un equilibrio fra retrò estetico e modernità ludica al fine di offrire un'esperienza immediata, accessibile e al tempo stesso profonda, partendo dal presupposto che i beat'em-up classici sono rimasti nell'immaginario collettivo ma devono evolversi per potersi confrontare con il pubblico attuale.

Per questo gli sviluppatori hanno scelto una affascinante pixel art in stile vintage, mantenendo però animazioni fluide, effetti moderni e un gameplay capace di soddisfare sia chi vuole immediatezza, sia chi cerca sistemi di combattimento più articolati.

L'universo Marvel, con la sua immensa varietà di personaggi e interpretazioni, è diventato terreno fertile per creare un titolo che unisce fedeltà alle origini e innovazione. Non a caso, il roster di Marvel Cosmic Invasion è ricco e diversificato, includendo eroi come Spider-Man ma anche Phoenix, Nova e tantissimi altri.