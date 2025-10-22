Annunciata la data di uscita di Marvel Cosmic Invasion, arriverà anche su Nintendo Switch 2

Dotemu e gli sviluppatori di Tribute Games hanno annunciato la data di uscita del picchiaduro a scorrimento Marvel Cosmic Invasion. Sarà disponibile a partire dall'1 dicembre su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch. In aggiunta, oggi è stata annunciata anche la versione Nintendo Switch 2.
Oltre alla data di uscita sono stati presentati Phoenix e Iron Man come ulteriori personaggi giocabili. Si uniranno al roster già formato da Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom, Nova, She-Hulk, Rocket Raccoon, Siver Surfer, Beta Ray Bill, Black Panther e Cosmic Ghost Rider.
Botte da orbi nei panni degli eroi Marvel
Marvel Cosmic Invasion è un beat 'em up ambiento nell'universo Marvel. L'umanità è sull'orlo del baratro dopo l'attacco di Annihilus, la morte vivente che cammina, e solo l'unione tra i più grandi eroi della Terra e del cosmo potrà fermare l'avanzata della letale Onda Annihilation. I giocatori potranno impersonare un variegato cast di eroi della Casa delle Idee, ognuno caratterizzato da uno stile di combattimento unico.
Sarà possibile affrontare il gioco in solitaria alternando il controllo tra due personaggi differenti sfruttando il sistema Cosmic Swap, che permette di dare vita a combinazioni spettacolari quanto potenti. Oppure, potremo decidere di fare squadra con i nostri amici, grazie al multiplayer cooperativo a quattro giocatori in locale e online.