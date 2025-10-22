Annunciata la data di uscita di Marvel Cosmic Invasion, arriverà anche su Nintendo Switch 2

Dotemu e gli sviluppatori di Tribute Games hanno annunciato la data di uscita del picchiaduro a scorrimento Marvel Cosmic Invasion. Sarà disponibile a partire dall'1 dicembre su PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch. In aggiunta, oggi è stata annunciata anche la versione Nintendo Switch 2.

Oltre alla data di uscita sono stati presentati Phoenix e Iron Man come ulteriori personaggi giocabili. Si uniranno al roster già formato da Captain America, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom, Nova, She-Hulk, Rocket Raccoon, Siver Surfer, Beta Ray Bill, Black Panther e Cosmic Ghost Rider.