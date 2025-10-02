Marvel Cosmic Invasion ha una demo su PC per lo Steam Next Fest

Dotemu e Tribute Games hanno lanciato una demo di Marvel Cosmic Invasion su PC, che consente di affrontare due livelli della campagna e che è disponibile gratuitamente nell'ambito dello Steam Next Fest.
Potremo dunque provare in anteprima l'atteso picchiaduro a scorrimento, esplorando in questo caso le strade di New York City e le piattaforme dell'Helicarrier dello SHIELD, scegliendo la nostra coppia di eroi fra nove differenti personaggi.
Giocabile da soli o in cooperativa locale oppure online, la demo di Marvel Cosmic Invasion vanta un roster che include Spider-Man, Wolverine, She-Hulk, Tempesta, Venom, Nova, Phyla-Vell, Rocket Raccoon e Captain America.
Dall'annuncio della demo arrivano ottime notizie, infine, per i possessori di Steam Deck: il gioco è pienamente compatibile con l'handheld prodotto da Valve.
Un tuffo nel passato?
Annunciato lo scorso marzo, Marvel Cosmic Invasion rilancia la formula di tie-in classici come Captain America and the Avengers oppure il coin-op degli X-Men del 1992, puntando però a portare sullo schermo una quantità enorme di personaggi.
La trama del gioco vede il perfido Annihilus determinato a sferrare un devastante attacco contro l'intera galassia nel tentativo di cancellare ogni forma di vita, e una squadra di supereroi che naturalmente entra in azione per sventare questa minaccia.
Durante la campagna, che come detto potrà essere giocata da soli o in cooperativa, potremo mettere insieme una squadra composta da due eroi e passare dall'uno all'altro liberamente, dando anche vita a manovre corali di grande efficacia e spettacolarità.