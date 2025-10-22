Intel Core Ultra 200S Plus: la nuova generazione Arrow Lake Refresh è in arrivo

Il Core Ultra 7 270K Plus rappresenta un notevole passo avanti rispetto al suo predecessore , il 265K. Il nuovo chip passa infatti da 20 a 24 core (8 Performance + 16 Efficient), con una cache L3 da 36 MB e frequenze di 3,7 GHz base e 5,5 GHz in boost.

Intel si prepara a rinnovare la propria gamma di processori desktop con la nuova serie Core Ultra 200S Plus "Arrow Lake Refresh" , prevista per l'inizio del 2026. Le prime informazioni trapelate riguardano i due modelli di punta: Core Ultra 9 290K Plus e Core Ultra 7 270K Plus, entrambi pensati per offrire prestazioni superiori grazie a un incremento nei core e nelle frequenze operative.

I risultati nei benchmark Geekbench 6.5 dei nuovi processori Intel

Nei benchmark Geekbench 6.5, il processore ha totalizzato 3.205 punti in single-core e 22.206 in multi-core, risultati paragonabili al precedente flagship Core Ultra 9 285K. I test sono stati condotti su un sistema Lenovo con 48 GB di memoria DDR5 a 7200 MT/s e una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090D, evidenziando ottime capacità sia in carichi singoli che multithread.

Il modello Core Ultra 9 290K Plus, invece, si posiziona come il top di gamma della linea Arrow Lake Refresh. Pur mantenendo una configurazione simile con 24 core e 24 thread, si prevede che offrirà frequenze più elevate e un TDP superiore, per massimizzare le prestazioni nei contesti più esigenti, come gaming e creazione di contenuti.