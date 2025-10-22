Tales of Xillia 2 Remastered è stato confermato da Bandai Namco, la prossima remaster verrà annunciata presto

La conferma è arrivata tramite un'intervista concessa alla rivista giapponese Famitsu, dove Tomizawa ha rivelato che Bandai Namco ha attualmente almeno due remaster della serie Tales of in fase di sviluppo contemporaneo. Tuttavia, il ritmo delle pubblicazioni può variare in base allo stato dei lavori e ad altri fattori. Tra i titoli in lavorazione figura anche Tales of Xillia 2 Remastered, anche se al momento non è chiaro se sarà il prossimo a uscire.

All'annuncio di Tales of Xillia Remastered, diversi fan hanno storto il naso: molti speravano nel ritorno anche del suo sequel, Tales of Xillia 2 , magari sotto forma di raccolta con entrambi i titoli. Ora il producer della serie, Yusuke Tomizawa, ha confermato che anche il secondo capitolo riceverà un restyling grafico e che i lavori sono già iniziati .

Le parole del producer Yusuke Tomizawa

"Abbiamo formato un team con diversi partner di sviluppo e attualmente abbiamo più di due titoli in lavorazione, che spaziano dalla fase di verifica fino agli stadi finali di sviluppo", ha detto Tomizawa. "Nel 2025 siamo riusciti ad annunciare e pubblicare Graces F e Xillia. Continueremo comunque a valutare e portare avanti il progetto delle remaster. Tuttavia, il ritmo delle uscite dipenderà dallo stato di avanzamento e dalle valutazioni in corso, quindi potrebbe essere più rapido o più lento. In ogni caso, speriamo di riuscire a portare il maggior numero possibile di titoli al pubblico nel minor tempo possibile."

Tomizawa ha inoltre anticipato che la prossima remaster della serie Tales of verrà annunciata "piuttosto presto". Alla domanda se tra i progetti in corso ci fosse anche Tales of Xillia 2 Remastered, ha risposto:

"Come accennato in precedenza, la nostra politica per questo progetto di remaster è quella di annunciare e pubblicare tutto non appena completato, con un forte accento sulla rapidità. Lo stesso vale per Xillia 2, che è ancora in fase di sviluppo e per il quale non abbiamo ancora fatto alcun annuncio. Faremo del nostro meglio per fornirvi aggiornamenti il prima possibile."

In attesa di ulteriori novità, vi ricordiamo che Tales of Xillia Remastered sarà disponibile a partire dal 31 ottobre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC, al prezzo di 39,99 euro.