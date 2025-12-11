Gamelife lancia l'iniziativa Prezzi Epici con migliaia di sconti su vari prodotti online e in negozio

La catena di negozi Gamelife ha annunciato l'avvio dell'iniziativa "Prezzi Epici", una nuova campagna di sconti valida su migliaia di articoli disponibili sia online che nei punti vendita fisici in tutta Italia.
L'operazione coinvolge un'ampia gamma di prodotti presenti nel catalogo di Gamelife con oltre 5.000 sconti, andando dal mondo del gaming a quello dei gadget vari: console, videogiochi, accessori, action figure, oggettistica e periferiche, con ribassi pensati per soddisfare le esigenze di appassionati e collezionisti.
Da notare che, come spiegato da Gamelife, le offerte più numerose e diversificate si trovano nei negozi fisici, dove sono presenti anche alcune promozioni esclusive non disponibili online.
Una selezione online ma tantissimi altri nei negozi fisici Gamelife
Lo store digitale di Gamelife.it propone invece una selezione limitata delle stesse offerte, offrendo comunque l'opportunità di aderire all'iniziativa in maniera semplice e veloce, anche da remoto, con la possibilità di acquistare prodotti con prezzi che partono da meno di un euro.
Con la conclusione del Black Friday, "Prezzi Epici" rappresenta quindi un'occasione interessante per chi deve ancora effettuare acquisti per i regali natalizi o vuole semplicemente comprare qualcosa che desidera da tempo.
I prezzi in alcuni casi sono sorprendentemente bassi, partendo da meno di un euro. Riportiamo qui sotto qualche esempio dalle offerte online:
- Sacchetto Pokémon - Pikachu - 0,94€
- Age of Empires 4 - Codice digitale per Windows 10 - 0,94€
- Sacca zaino Comix - Attacco dei Giganti - 4,94€
- SanDisk Ultra - MicroSD da 32 GB - 9,94€
- Halo Wars 2 per Xbox One - 9,94€
- Zombie Army Trilogy per Nintendo Switch (codice di attivazione) - 15,94€
- SnowRunner per PS5 - 16,94€
- Warhammer 40.000: Bultgun - 19,94€
- Atomic Heart per PS4 - 29,94€
- Mobile Pad Nacon Holder MG-X Pro - 49,94€
- Mouse Gaming ottico wireless Aerox 9 - 79,94€
- Headset Razer Barracuda X wireless - 89,94€
Gli utenti interessati possono consultare il sito ufficiale Gamelife.it a questo indirizzo per vedere le offerte online attualmente disponibili, ma si consiglia anche di recarsi nel negozio Gamelife più vicino per verificare nel dettaglio le offerte disponibili, che saranno probabilmente molte di più.