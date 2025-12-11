ASUS ROG Strix Scar 16: mettiamo alla prova NVIDIA GeForce RTX 5080 con i candidati al GOTY 2025

Abbiamo messo alla prova il nuovo ASUS ROG Strix Scar 16 con i titoli candidati al GOTY 2025, analizzando prestazioni e autonomia.

Tra i laptop da gaming di fascia altissima, la linea ROG Strix Scar si distingue per il design immediatamente riconoscibile, grazie anche all'iconico sistema AniMe Vision, e per una dotazione tecnica da top di gamma sotto ogni punto di vista.

Dopo aver testato il ROG Strix Scar 18 nella nostra recensione, prendiamo oggi in esame il modello da 16 pollici, il ROG Strix Scar 16, equipaggiato con lo stesso processore Intel Core Ultra 9 275 HX, ma questa volta affiancato ad una GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop da 175W. ROG Strix SCAR 18, la recensione del laptop ASUS super equipaggiato con NVIDIA GeForce RTX 5090 Dato che i The Game Awards 2025 sono alle porte, e ovviamente li seguiremo live anche qui su Multiplayer.it, abbiamo deciso di mettere alla prova il piccolo "mostro" targato ROG con i giochi candidati al GOTY disponibili su PC, ovvero Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come Deliverance 2, Hades 2 e Hollow Knight: Silksong, i primi due dal punto di vista delle prestazioni e gli altri sotto il profilo delle tecnologie Max-Q e Advanced Optimus che caratterizzano l'architettura Blackwell sul fronte della mobilità e dell'autonomia.

Prima di iniziare con i numeri, è bene dare un rapido sguardo alle caratteristiche tecniche del portatile ASUS, ricordandovi che ROG Strix Scar 16 nella configurazione presa in esame è disponibile al prezzo di listino di 3.249 Euro.

Caratteristiche tecniche dell'ASUS ROG Strix Scar 16 ASUS ROG Strix Scar 16 G635LW si presenta come una macchina da guerra equipaggiata con le più avanzate tecnologie disponibili sul mercato. Il cuore pulsante del sistema è il processore Intel Core Ultra 9 275 HX, un chip mobile di fascia alta basato sull'architettura Arrow Lake che offre 24 core e 24 thread con frequenza massima di 5.4 GHz. ROG Strix Scar 16 è equipaggiato con processore Intel Core Ultra 9 275 HX e GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop Questa configurazione ibrida, con 36 MB di cache L3 e un TDP base di 55W, non teme i carichi pesanti sia nel gaming che nelle applicazioni professionali.

Il processore integra inoltre una NPU Intel AI Boost con 13 TOPS e la GPU Intel Graphics con 4 Xe-core e una frequenza massima di 1.9 GHz. Il comparto memorie vede la presenza di 32 GB di RAM DDR5-5600 (espandibili fino a 64 GB) con archiviazione SSD NVMe PCIe 4.0 da 1TB, mentre l'autonomia è garantita da una batteria da 90 Wh con alimentatore da 380W con ricarica rapida.

Il display è un ROG Nebula WQXGA da 16 pollici con tecnologia Mini-LED e risoluzione 2560 x 1600 pixel, rapporto 16:10, frequenza di aggiornamento fino a 240Hz e tempo di risposta di appena 3ms; si tratta, senza rischio di smentite, di uno dei punti di forza del dispositivo, in virtù di un picco di luminosità fino a 500 nit e della certificazione Pantone che garantisce una calibrazione fedele anche per le attività professionali. ROG Strix Scar 16 è un top di gamma a partire dal design e dalla tecnologia AniMe Vision Protagonista assoluta della configurazione è però la GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop con 16 GB di RAM GDDR7 dedicati e un TGP massimo di 175W. Il chip GB203 con architettura Blackwell porta in dote 240 Tensor Core, 60 RT Core, 96 ROPs e un bus di 256-bit, con il supporto a tutte le più recenti tecnologie del team verde, come DLSS 4 e Multi Frame Generation.

Sul fronte mobile sono poi fondamentali NVIDIA Max-Q e Advanced Optimus, un pacchetto di tecnologie in grado di ottimizzare potenza e consumo energetico per garantire il giusto bilanciamento tra prestazioni e autonomia.

Max-Q e Advanced Optimus Le tecnologie NVIDIA Max-Q portano in dote una suite avanzata di ottimizzazioni basate sull'intelligenza artificiale che trasformano il laptop in un sistema bilanciato tra prestazioni, efficienza energetica, gestione termica e silenziosità. ASUS ROG Strix Scar 16 supporta le tecnologie Max-Q e Advanced Optimus di NVIDIA Dynamic Boost 2.0 è una delle tecnologie Max-Q più innovative e introduce un sistema di bilanciamento dinamico della potenza gestito da reti neurali AI, che valuta intelligentemente la domanda istantanea e ridistribuisce l'energia solo quando necessario, con conseguente aumento delle prestazioni a parità di consumo energetico. Battery Boost consente invece di estendere l'autonomia durante le sessioni di gaming non collegate alla rete elettrica. Quando combinato con il DLSS, Battery Boost permette alla GPU di operare in una modalità ultra-efficiente e può garantire fino al 20% di autonomia aggiuntiva, senza perdere punti sul versante del frame rate e della qualità grafica. Altrettanto importante è Advanced Optimus, una tecnologia che rappresenta l'evoluzione dello switch MUX tradizionale. Mentre uno switch MUX manuale richiede un riavvio per passare dalla GPU integrata a quella dedicata, Advanced Optimus effettua questo cambio automaticamente e dinamicamente. ASUS ROG Strix Scar 16 bilancia potenza e autonomia grazie all'intervento delle tecnologie NVIDIA Il sistema è in grado di instradare i frame dalla GPU dedicata direttamente al display, bypassando la grafica integrata quando serve massima potenza, il tutto senza l'intervento del giocatore e in maniera invisibile.

Condizioni di test Come abbiamo accennato in apertura, la prova di ROG Strix Scar 16 è divisa in due segmenti: il primo, che vede come protagonisti Clair Obscur: Expedition 33 e Kingdom Come Deliverance 2, volto ad analizzare le prestazioni massime, e il secondo, con Hades 2 e Hollow Knight: Silksong, che mette sotto alla lente di ingrandimento l'autonomia di gioco e l'intervento delle tecnologie NVIDIA. Nella fase dedicata alle prestazioni abbiamo utilizzato il laptop in modalità cablata, lasciando la gestione energetica al profilo Turbo di Armoury Crate che spinge al massimo l'hardware senza troppi compromessi, con luminosità del display al 100%, risoluzione massima e refresh rate a 240 Hz. ASUS ROG Strix Scar 16 offre una dotazione di porte completa per le attività multitasking Il display ROG Nebula con tecnologia Mini-LED è uno dei punti di forza del laptop targato ROG Nella fase dedicata all'autonomia abbiamo ovviamente utilizzato il portatile in modalità batteria, questa volta con il profilo Silenzioso di Armoury Crate, molto più conservativo, luminosità del display ridotta al 50%, risoluzione massima e refresh rate a 60 Hz. In entrambi i casi non abbiamo lesinato sulle impostazioni di gioco e sui dettagli grafici, utilizzando di volta in volta il massimo dei preset consentiti e valutando l'impatto di DLSS e Multi Frame Generation.

Ora non resta che passare alla disamina dei numeri.

Prestazioni Gaming Kingdom Come Deliverance 2 è una delle produzioni candidate al titolo di miglior gioco dell'anno e lo è in virtù di una storia solida, di una struttura da RPG piuttosto classica, che migliora quanto di buono fatto con il primo capitolo, e da un comparto tecnico riuscito che riproduce fedelmente le campagne boeme medievali. Warhorse Studio ha inoltre implementato le nuove tecnologie grafiche di NVIDIA sin dai momenti successivi all'uscita, prima via overdrive e poi nativamente. Le avventure di Henry sono quindi un buon modo di testare le capacità di ASUS ROG Strix Scar 16 e spingono al massimo le possibilità del laptop. Con risoluzione 2560 x 1600 pixel, preset "Molto Alto" e DLSS 4 con modello Transformer su Qualità, il laptop targato ROG ottiene una media di 94 FPS con un frametime stabile. ROG Strix Scar 16 non teme neanche il preset "Sperimentale", che spinge al massimo il livello di dettaglio e mette a dura prova anche le configurazioni desktop più importanti. A parità di settaggi, il portatile realizza una media di 67 FPS con frametime altrettanto stabile e permette di godersi il gioco di ruolo di Warhorse senza alcuna limitazione. Va da sé che, regolando saggiamente i vari parametri e utilizzando il DLSS con profili più performanti, ROG Strix Scar 16 può affrontare il 4K senza troppa fatica. Passiamo ora a Clair Obscur: Expedition 33, uno dei giochi più acclamati dell'anno, non solo per il forte carattere narrativo, ma anche per una composizione tecnica di assoluto livello per un titolo "indipendente", che riesce a sfruttare appieno le capacità dell'Unreal Engine 5 per regalare momenti tanto spettacolari quanto cinematografici. Anche Clair Obscur ha però bisogno di un hardware di livello per risplendere al massimo delle sue possibilità. Con risoluzione 2560 x 1600 pixel, preset Epico e DLSS 4 Qualità, l'avventura di Sandfall gira con una media di 82 FPS solidi. Sebbene già pienamente godibile, con la Multi Frame Generation si può ulteriormente spingere sull'acceleratore: a 2x si ottengono 134 FPS, a 3x 196 FPS e a 4x ben 240 FPS, portando al limite le possibilità del display alla massima qualità grafica disponibile.

Autonomia Come abbiamo anticipato, le tecnologie di NVIDIA non servono solo ad aumentare le prestazioni e quando si parla di mobile, intervengono anche sul versante dell'autonomia. Le nomination ai GOTY ci mettono a disposizione due titoli perfetti per analizzare le prestazioni di ASUS ROG Strix Scar 16 quando utilizzato con batteria. Battery Boost ottimizza l'utilizzo energetico, riducendo il carico sulla GPU quando non viene utilizzata e spingendo al massimo laddove ce ne fosse bisogno Hades 2, proprio come il primo capitolo, si è guadagnato un posto tra i big dell'anno, con il suo gameplay vincente e un comparto artistico unico. Ciononostante, il gioco di Supergiant Games non è di certo tra i più voraci di risorse e questo lo rende perfetto per le sessioni in mobilità. Una volta lanciato il gioco, Advanced Optimus passa automaticamente alla GPU dedicata e durante la sessione è possibile vedere il lavoro di Dynamic Boost: con risoluzione 2560 × 1600 pixel e preset Alto, utilizzando il profilo energetico Silenzioso di Armoury Crate, Hades 2 gira costantemente a 60 FPS, ma nel momento in cui si interrompe l'azione (per esempio durante una pausa), il sistema abbassa automaticamente il wattaggio della GPU ad appena 20W, passando momentaneamente a 30 FPS fino al momento in cui si riprende a giocare.

In questo modo il risparmio energetico è massimo, senza impattare sull'esperienza di gioco. Queste condizioni consentono di superare 150 minuti continuativi e di sfiorare addirittura le 3 ore di gioco. Le stesse considerazioni valgono per Silksong. Dopo essersi fatto desiderare per anni, il nuovo gioco di Team Cherry non ha deluso le aspettative, riproponendo e migliorando la formula riuscita con Hollow Knight. La candidatura a GOTY ne è la diretta conseguenza. Anche in questo caso la natura tecnica del titolo permette di sfruttare al massimo le capacità conservative di ROG Strix Scar 16, con risultati che ricalcano precisamente quanto detto per Hades 2. Grazie alle tecnologie NVIDIA è possibile giocare a Silksong per quasi tre ore, senza scendere a compromessi con dettagli e fluidità Va infine precisato che, volendo mantenere la frequenza di aggiornamento nativa del display a 240 Hz, con conseguente aumento del frame rate, si perdono circa 20 minuti di autonomia, a fronte di una fluidità superiore.