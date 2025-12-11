Il trailer di Supergirl, il nuovo film DC Studios con Milly Alcock

Warner Bros. e i DC Studios hanno pubblicato il primo trailer ufficiale di Supergirl, il nuovo film con Milly Alcock che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il prossimo 26 giugno.

Caratterizzata da una sceneggiatura che si ispira alla miniserie a fumetti Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King e Bilquis Evely, la pellicola diretta da Craig Gillespie vede l'ex stella di House of the Dragons vestire il costume di Kara Zor-El.

La cugina di Superman sarà protagonista di un'avventura "cosmica", che la vedrà partire per lo spazio in compagnia del cane Krypto e imbattersi in una serie di personaggi che la coinvolgeranno in una difficile battaglia contro il crudele Krem delle Colline Gialle.

Originariamente James Gunn aveva scelto proprio "Supergirl: Woman of Tomorrow" come titolo del film, visti appunto i riferimenti alla miniserie di King, ma poi ha optato per un nome più asciutto, come già accaduto per la pellicola dedicata a Superman.