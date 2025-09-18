Risolvere i problemi di performance di Borderlands 4 su PC è la "priorità assoluta", in arrivo una patch oggi

Come probabilmente saprete già, sin dal lancio il titolo ha ricevuto numerose critiche per via di un'ottimizzazione tutt'altro che convincente , tanto che persino configurazioni di fascia media e alta fanno grande fatica a raggiungere prestazioni soddisfacenti se non attivando tecnologie di upscaling come il DLSS, nonché bug e altri problemi che minano l'esperienza nel complesso. A tutto ciò non aiutano alcuni commenti sulla questione di Randy Pitchford , il boss di Gearbox, che hanno avuto l'effetto contrario di far adirare ulteriormente la community.

Gearbox Software ha pubblicato sui social un messaggio per i giocatori di Borderlands 4 , dove li ringrazia per il supporto mostrato finora e promette che risolvere i bug e i problemi di performance della versione PC è al momento la "priorità assoluta dello studio" .

Nuova patch su PC oggi, presto anche uno slider per il FOV su console

A questo proposito, nel messaggio si legge che sono in programma una serie di patch correttive per la versione PC mirate a migliorare la stabilità e le performance di Borderlands 4. La prima è arrivata durante lo scorso fine settimana e sarà seguita da una seconda nella giornata odierna.

La versione PC è probabilmente quella al momento più problematica e che ha bisogno di maggiori attenzioni, ma chiaramente gli sviluppatori non si sono dimenticati dei giocatori su PS5 e Xbox Series X|S. Anche in questo caso il team afferma che sta lavorando per migliorare le prestazioni con degli update futuri e ha promesso che presto integrerà un'opzione per regolare il FOV (Field of View), chiesta a gran voce dalla community.