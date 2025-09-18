Risolvere i problemi di performance di Borderlands 4 su PC è la "priorità assoluta", in arrivo una patch oggi

Gearbox Software ha pubblicato sui social un messaggio per i giocatori di Borderlands 4, dove li ringrazia per il supporto mostrato finora e promette che risolvere i bug e i problemi di performance della versione PC è al momento la "priorità assoluta dello studio".
Come probabilmente saprete già, sin dal lancio il titolo ha ricevuto numerose critiche per via di un'ottimizzazione tutt'altro che convincente, tanto che persino configurazioni di fascia media e alta fanno grande fatica a raggiungere prestazioni soddisfacenti se non attivando tecnologie di upscaling come il DLSS, nonché bug e altri problemi che minano l'esperienza nel complesso. A tutto ciò non aiutano alcuni commenti sulla questione di Randy Pitchford, il boss di Gearbox, che hanno avuto l'effetto contrario di far adirare ulteriormente la community.
Nuova patch su PC oggi, presto anche uno slider per il FOV su console
A questo proposito, nel messaggio si legge che sono in programma una serie di patch correttive per la versione PC mirate a migliorare la stabilità e le performance di Borderlands 4. La prima è arrivata durante lo scorso fine settimana e sarà seguita da una seconda nella giornata odierna.
La versione PC è probabilmente quella al momento più problematica e che ha bisogno di maggiori attenzioni, ma chiaramente gli sviluppatori non si sono dimenticati dei giocatori su PS5 e Xbox Series X|S. Anche in questo caso il team afferma che sta lavorando per migliorare le prestazioni con degli update futuri e ha promesso che presto integrerà un'opzione per regolare il FOV (Field of View), chiesta a gran voce dalla community.