I giochi gratis del 18 settembre di Epic Games Store sono disponibili

Epic Games Store ci propone come sempre nuovi giochi gratuiti e i due giochi del momento sono veramente ottimi: vediamo cosa ci propone il negozio digitale.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/09/2025
Oggi è il 18 settembre e i videogiocatori PC possono quindi accedere ai nuovi titoli gratuiti di Epic Games Store. Da questo momento potete ottenere gratuitamente Project Winter e Samorost 2.

Come sempre, avrete sette giorni per ottenerli e potete farlo accedendo sulla pagina internet del negozio oppure direttamente tramite il launcher.

I dettagli sui giochi gratis dell'Epic Games Store del 18 settembre

Samorost 2 è un'avventura punta e clicca semplice e colorata nella quale viviamo l'avventura di uno gnomo spaziale a cui alieni dispettosi hanno appena rapito il cane. Si tratta di un gioco di Amanita Design (Creak, Machinarium), nota per i suoi titoli particolari a livello artistico: Samorost 2 è assolutamente consigliato.

Project Winter ci mette in mezzo al gelo
Project Winter è invece un gioco cooperativo e competitivo di sopravvivenza: noi, con un gruppo di amici, dobbiamo sopravvivere a un gelido inverno andando a caccia di risorse, rifugi ed evitando di finire nelle fauci di un orso. C'è però un problema: nel gruppo sono presenti dei traditori, che hanno il compito di non farci scappare dalla morsa del freddo. Non possiamo quindi mai sapere di chi fidarci.

