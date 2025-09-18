0

Epic Games Store svela i giochi gratis del 25 settembre, tra cui il titolo “più importante della galassia”

Anche la prossima settimana Epic Games Store metterà a disposizione dei nuovi giochi gratuiti. Ecco i regali in arrivo il 25 settembre per tutti gli utenti su PC.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/09/2025
Il vault dei giochi gratis dell'Epic Games Store

L'Epic Games Store ha svelato i prossimi giochi gratis che verranno offerti a tutti i giocatori la prossima settimana. A partire dal 25 settembre potrete aggiungere alla vostra raccolta Eastern Exorcist e Jorel's Brother and The Most Important Game of the Galaxy.

La prassi è la solita: avrete una settimana di tempo per reclamare i videogiochi in questione una volta che verranno resi disponibile nello store di Epic Games a questo indirizzo. Dopo averli aggiunti alla vostra libreria saranno vostri per sempre, senza bisogno di pagare abbonamenti o altro, proprio come se li aveste acquistati.

Scopriamo i prossimi regali dell'Epic Games Store

Eastern Exorcist è un action GDR a scorrimento laterale ambientato in un mondo orientale infestato da demoni feroci. Il giocatore veste i panni di Lu Yunchuan, un esorcista esperto chiamato a combattere il caos con abilità tattiche e un arsenale letale. Il gioco è caratterizzato da un sistema di combattimento strategico, che richiede colpi prescisi e movimenti studiati, e uno stile visivo interamente disegnato a mano, ispirato alla pittura a inchiostro cinese.

Steam interromperà il supporto alle versioni a 32 bit di Windows Steam interromperà il supporto alle versioni a 32 bit di Windows

Basato su un'amatissima serie animata brasiliana, Jorel's Brother and The Most Important Game of the Galaxy è un'avventura punta-e-clicca ci cala nei panni de "Il Fratello di Jorel", un bambino di otto anni che vive all'ombra del suo fratello famoso. Quando un misterioso videogioco cade dal cielo, inizia un'avventura galattica piena di comicità, assurdità e colpi di scena, con il protagonista che dovrà affrontare affrontare alieni, pagliacci autoritari, esami di guida spaziali e frullati di avocado, il tutto in un mondo surreale e coloratissimo.

Che ne pensate, i regali dell'Epic Games Store in arrivo la prossima settimana sono di vostro interesse? Fatecelo sapere nei commenti. Inoltre, vi ricordiamo che da ora sono disponibili i giochi gratis del 18 settembre.

#Epic Games #Epic Games Store #Giochi Gratis
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Epic Games Store svela i giochi gratis del 25 settembre, tra cui il titolo “più importante della galassia”