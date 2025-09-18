0

Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED Bianco in offerta su Amazon

Il mouse da gaming Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED è progettato per garantire precisione e reattività a livello competitivo, con sensore da 44.000 DPI e fino a 95 ore di autonomia.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   18/09/2025
Il mouse in sconto

Il Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED Bianco è disponibile su Amazon a 89,90€, in netto calo rispetto al prezzo consigliato di 145€. Un'occasione ideale per chi cerca un mouse wireless leggero, preciso e affidabile, sviluppato con la collaborazione dei professionisti esport. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Il mouse integra il sensore HERO 2, tra i più avanzati del settore, capace di offrire fino a 44.000 DPI e un tracciamento ultra-preciso anche nelle sessioni più frenetiche. Con una latenza ridotta e una reattività di livello torneo, garantisce un'esperienza da campione per gamer competitivi.

Autonomia e tecnologia LIGHTSPEED

Il Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED è stato pensato sia per destrimani che per mancini, grazie ai pulsanti laterali magnetici intercambiabili, fino a quattro configurabili. Lo chassis leggero e bilanciato assicura comfort anche nelle lunghe sessioni di gioco, senza sacrificare la resistenza.

Le componenti del mouse
Le componenti del mouse

Dotato di ricarica USB-C e autonomia fino a 95 ore, il mouse assicura continuità senza interruzioni. La connessione LIGHTSPEED wireless offre stabilità e velocità paragonabili al collegamento cablato, permettendo di giocare senza compromessi in qualsiasi contesto competitivo.

