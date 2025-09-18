Far Cry 6 Gold Edition per PC è in forte sconto su Instant Gaming: risparmiate fino all'80%

Su Instant Gaming è disponibile Far Cry 6 Gold Edition per PC a 20,22 € invece di 100 €, permettendovi di risparmiare fino all'80%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 24,67 €, quindi si tratta di una piccola differenza. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del gioco per Ubisoft Connect, quindi dovrete riscattare il codice sulla piattaforma dedicata. Se invece siete interessati alla versione normale del gioco, trovate un'altra promozione qui sotto. L'edizione standard è infatti in sconto all'81%. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.
Contenuti di Far Cry 6 Gold Edition
L'edizione Gold include il gioco e il Season Pass, quest'ultimo con 3 DLC e Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition. Questo titolo è ambientato a Yara, un paradiso tropicale in cui il dittatore Antón Castillo, seguito da suo figlio Diego, vuole riportare la nazione alla gloria di un tempo. Giocherete nei panni di Dani Rojas e lotterete insieme a guerriglieri rivoluzionari per liberare Yara.
Per quanto riguarda il combattimento, potrete utilizzare innumerevoli armi (centinaia) in base alle vostre preferenze. Inoltre, potrete sfruttare compagni utili come l'alligatore Guapo e il cane Chorizo. Se volete saperne di più, vi invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito.