Far Cry 6 Gold Edition per PC è in forte sconto su Instant Gaming: risparmiate fino all'80%

Su Instant Gaming è disponibile Far Cry 6 Gold Edition per PC a 20,22 € invece di 100 €, permettendovi di risparmiare fino all'80%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 24,67 €, quindi si tratta di una piccola differenza. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del gioco per Ubisoft Connect, quindi dovrete riscattare il codice sulla piattaforma dedicata. Se invece siete interessati alla versione normale del gioco, trovate un'altra promozione qui sotto. L'edizione standard è infatti in sconto all'81%. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.