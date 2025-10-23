Kirby Air Riders: tutte le modalità e le novità annunciate nel Nintendo Direct dedicato di oggi

Oggi si è tenuto un nuovo Nintendo Direct interamente dedicato a Kirby Air Riders, il secondo incentrato sul nuovo gioco per Nintendo Switch 2 e presentato ancora una volta dal game director Masahiro Sakurai, che anche in questo caso ha offerto un ampio approfondimento sui contenuti del nuovo capitolo, in particolare modalità di gioco e altri dettagli.

La presentazione ha riservato ampio spazio alla modalità storia di Kirby Air Riders, chiamata Road Trip e mostrata anche con un trailer ufficiale visibile qui sotto, oltre al ritorno della modalità Top Ride, già presente nel gioco per Nintendo GameCube Kirby Air Ride pubblicato in Europa nel 2004.

Sakurai ha inoltre annunciato delle prove gratuite con il "Test Ride" online che si terrà in due fine settimana di novembre e diverse altre caratteristiche per questo nuovo capitolo esclusivo per Nintendo Switch 2.