La Game Developers Conference cambia nome e diventa GDC Festival of Gaming nel 2026

Considerando le trasformazioni emerse nel panorama, con "budget ristretti, attenzione fratturata e scoperta più difficile che mai", come riferito dagli organizzatori, "Nuovi strumenti tecnici hanno modificato quello che possiamo creare. La nostra community ha bisogno di più connessione, visibilità e supporto ".

Il cambiamento è stato annunciato con un piccolo video teaser sui canali social dell'ente che organizza la kermesse videoludica, che ha annunciato di " cambiare il gioco " con questa variazione nel nome dell'evento, sebbene non sia chiaro in cosa si traduca poi all'atto pratico.

La prossima edizione della Game Developers Conference avrà qualcosa di diverso a partire dal titolo: l'evento cambia nome e si chiamerà GDC Festival of Gaming a partire dall'edizione 2026, mantenendo dunque l'acronimo tradizionale ma cambiando parte della denominazione.

Tante novità in arrivo

La prossima GDC 2026 si chiamerà dunque GDC: Festival of Gaming e si terrà dal 9 al 13 marzo 2026 a San Francisco, in California, con un'edizione che si preannuncia decisamente ricca, almeno come numeri.



Si parla infatti di oltre 1000 interventi di ospiti, oltre 725 conferenze e oltre 400 espositori, mentre i visitatori attesi sono oltre 30.000, cosa che dovrebbe segnalare una notevole vivacità dell'iniziativa.

"Negli ultimi 30 anni, GDC ha riunito migliaia di sviluppatori per imparare, crescere e connettersi", riferisce il sito web dell'evento, rinnovato per l'occasione. "Il nostro programma è curato dai leader della comunità dei videogiochi per fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze di cui hanno bisogno. Aspettatevi conferenze entusiasmanti, grandi opportunità di networking e le ultime conquiste tecnologiche durante questa esperienza di cinque giorni che vi cambierà la vita".

La nuova edizione presenterà una nuova struttura dei pass con "maggiore possibilità di accesso" e "nessun compromesso", con un nuovo Festival Pass che sostituirà il precedente All Access Pass e sarà disponibile a un prezzo "notevolmente" inferiore per garantire ai visitatori la possibilità di partecipare al maggior numero possibile di sessioni.