Phil Spencer svela quattro serie Xbox i cui seguiti sono tra i più richiesti dai fan

La sua passione per i giochi FASA come MechAssault è ormai cosa nota, così come la fascinazione per Crimson Skies , mentre gli altri due sono giochi leggendari del catalogo Xbox ma che potrebbero sembrare un po' di nicchia, a questo punto.

Probabilmente non si tratta proprio dei più richiesti in assoluto, ma forse di quelli che in molti non si aspetterebbero essere particolarmente desiderati da molti fan, perché vi troviamo giochi piuttosto peculiari: Phil Spencer ha infatti parlato di Crimson Skies, MechAssault, Blue Dragon e Lost Odyssey tra le serie all'interno dell'ampio catalogo Xbox di cui molti fan vorrebbero dei seguiti.

Phil Spencer, il capo di Microsoft Gaming , ha recentemente svelato quattro serie Xbox che risultano in cima ai desideri dei fan, i cui seguiti sono tra i più richiesti in maniera ricorrente a quanto pare, sebbene i nomi forse non siano proprio i primi che verrebbero in mente a molti.

Nessun accenno su effettivi seguiti in arrivo, però

Non è proprio da escludere che il contesto in cui è avvenuta l'intervista possa aver guidato Spencer a fare certi nomi, visto che si trattava della cornice del Tokyo Game Show, e la menzione speciale per Blue Dragon e Lost Odyssey cadeva particolarmente a fagiolo.

È comunque vero che si tratta di giochi di grandissimo calibro e ampiamente apprezzati, in particolare il secondo, da molti ritenuto tra i migliori JRPG nella produzione di Hironobu Sakaguchi, dunque la questione ha comunque decisamente senso.

Purtroppo, non c'è nessuna indicazione, nemmeno da parte di Spencer, sul fatto che queste serie possano effettivamente avere dei seguiti, ma quantomeno registriamo l'interesse del pubblico e il fatto che il capo di Xbox ne abbia preso nota, cosa che potrebbe comunque alimentare le speranze su un loro ritorno sulle scene, prima o poi.