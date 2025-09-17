Borderlands 4 potrebbe aver raggiunto ottime vendite al lancio, secondo le prime stime non ufficiali

Secondo l'analista Rhys Elliott, Borderlands 4 avrebbe già superato i 2 milioni di copie vendute al lancio, generando circa 150 milioni di dollari in entrate per Gearbox e Take-Two, secondo i calcoli effettuati da Alinea.

Premettiamo che si tratta di informazioni da prendere con le pinze perché arrivano da Alinea Analytics , compagnia specializzata in analisi di mercato che utilizza metodi alquanto dubbi per ricavare i dati, ma è anche una fonte specializzata, dunque la prendiamo in considerazione almeno a titolo indicativo.

Siamo in attesa dei dati ufficiali da parte di Take-Two e Gearbox, nel caso abbiano intenzione di pubblicarli a breve, ma intanto ci sono delle prime stime non ufficiali che parlano di ottime vendite registrate al lancio per Borderlands 4 .

In gran parte è stato venduto su PC

La compagnia specializzata in analisi ha ulteriormente specificato che, di questi 2 milioni di copie che sarebbero quelle vendute su tutte le piattaforme, circa 1 milione sarebbe stato venduto solo su Steam (di cui 750.000 copie nella prima settimana).

Il grafico pubblicato da Alinea

In questo modo, Borderlands 4 avrebbe superato anche Hollow Knight: Silksong, altro lancio di altissimo profilo di questo periodo, il quale avrebbe totalizzato 530.000 copie nella medesima settimana, essendo però alla sua seconda settimana sul mercato.

Tra l'altro, la settimana compresa tra l'8 e il 14 settembre, presa in esame dall'analisi di Alinea, dimostra come gli indie abbiano dominato la scena su Steam, considerando che, a parte Borderlands 4, tra i più venduti ci siano il suddetto Silksong, Peak, il primo Hollow Knight e Shape of Dreams.

Nel frattempo, proseguono le polemiche sulle prestazioni di Borderlands 4 su PC, con Randy Pitchford che ha risposto nel suo stile invitando i giocatori a chiedere un rimborso da Steam.