iPhone 17: grosso incremento di tentativi di truffe, attenzione, vi svuotano il conto

Il lancio della nuova serie iPhone 17 ha suscitato un enorme interesse a livello globale, con milioni di utenti pronti a preordinare i modelli più recenti. Tuttavia, l'entusiasmo del pubblico non è sfuggito ai criminali informatici, che hanno colto l'occasione per mettere in atto un'ondata di truffe online. A segnalarlo è Kaspersky, che ha rilevato un aumento significativo delle attività fraudolente proprio in concomitanza con l'apertura dei preordini.

Uno degli stratagemmi più comuni è la creazione di siti contraffatti che imitano fedelmente l'Apple Store ufficiale. Attraverso messaggi accattivanti come "Preordina subito l'iPhone 17 prima che si esaurisca", gli utenti vengono indotti a inserire i dati della propria carta di credito.