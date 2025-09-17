iPhone 17: grosso incremento di tentativi di truffe, attenzione, vi svuotano il conto

Il lancio della nuova serie iPhone 17 ha suscitato un enorme interesse a livello globale, con milioni di utenti pronti a preordinare i modelli più recenti. Tuttavia, l'entusiasmo del pubblico non è sfuggito ai criminali informatici, che hanno colto l'occasione per mettere in atto un'ondata di truffe online. A segnalarlo è Kaspersky, che ha rilevato un aumento significativo delle attività fraudolente proprio in concomitanza con l'apertura dei preordini.
Uno degli stratagemmi più comuni è la creazione di siti contraffatti che imitano fedelmente l'Apple Store ufficiale. Attraverso messaggi accattivanti come "Preordina subito l'iPhone 17 prima che si esaurisca", gli utenti vengono indotti a inserire i dati della propria carta di credito.
iPhone 17 truffe: altre tecniche utilizzate dai cybercriminali
Un'altra tecnica in crescita è quella delle lotterie fraudolente. Gli utenti vengono invitati a partecipare a presunti concorsi che promettono iPhone gratuiti come premio. Per ottenere la vincita, viene chiesto di compilare sondaggi, fornire email, numeri di telefono e talvolta di pagare una piccola commissione per la consegna. Per rendere il tutto più credibile, i criminali usano falsi commenti di "vincitori" che dichiarano di aver ricevuto il dispositivo.
Molto diffusi anche i programmi di test fasulli, rivolti a chi desidera provare in anteprima il nuovo modello. Le vittime forniscono dati personali e indirizzi di spedizione, spesso accompagnati da un pagamento per le spese di consegna. Ovviamente, il dispositivo non arriva mai e i dati vengono sfruttati per campagne di spam e ulteriori tentativi di phishing.
Secondo Tatyana Shcherbakova, Web Content Analyst di Kaspersky, le tecniche criminali sono diventate sempre più sofisticate, passando da semplici email di phishing a siti web ingannevoli dall'aspetto autentico. "Gli utenti devono imparare a verificare con attenzione, evitando di agire d'impulso", ha dichiarato.
Kaspersky invita quindi a mantenere alta la guardia: acquistare i nuovi iPhone esclusivamente tramite canali ufficiali (qui il link Amazon) o rivenditori autorizzati, controllare sempre gli URL visitati e diffidare da offerte troppo allettanti. Purtroppo, spesso, la scia dell'hype viene sfruttata per ingannare gli utenti e indurli ad acquistare dei prodotti che, poi, non arriveranno mai.