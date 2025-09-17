Marvel Cosmic Invasion aggiunge Black Panther e Cosmic Ghost Rider al cast, annunciati con un trailer

Cosmic Ghost Rider è una letale incarnazione di Punisher, trasformato dopo aver siglato un patto per vendicarsi della distruzione della Terra da parte di Thanos e armato di catene e armi da fuoco e la sua spettacolare moto infernale, mentre Black Panther è il noto personaggio difensore di Wakanda.

Il publisher DotEmu e il team Tribute Games hanno pubblicato un nuovo trailer per Marvel Cosmic Invasion , il picchiaduro a scorrimento incentrato sui super-eroi Marvel, che presenta in questo caso un particolare duo di personaggi: Black Panther e Cosmic Ghost Rider .

Una storia classica per un gioco d'altri tempi

In Marvel Cosmic Invasion, l'immortale villain Annihilus ha sferrato un attacco senza precedenti in tutta la galassia, minacciando ogni forma di vita conosciuta e costringendo supereroi terrestri e cosmici a unire le forze in una nuova avventura contro la micidiale Annihilation Wave.

Il gameplay è quello tipico del picchiaduro a scorrimento, nel quale ci troviamo a combattere per le strade di New York City fino alle profondità della Zona Negativa per sventare il piano di Annihilus, menando a destra e a manca con calci, pugni e super-poteri speciali.

Nel gioco possiamo scegliere e controllare una squadra composta da due personaggi, passando da uno all'altro durante il combattimento con il sistema Cosmic Swap e sfruttando i diversi superpoteri e attacchi speciali per creare combinazioni uniche e infliggere danni devastanti.

Dopo aver visto Silver Surfer e Beta Ray Bill con un trailer è ora giunto il momento di dare un'occhiata a Black Panther e Cosmic Ghost Rider, mentre rimaniamo in attesa di una data di uscita precisa.