Gli orari di sblocco di Silent Hill f sono stati svelati da Konami

Konami ha annunciato gli orari di sblocco di Silent Hill f in base al paese e alla piattaforma: in Italia sarà possibile giocare il nuovo capitolo della serie survival horror a partire dalle 00.00 del 25 settembre su PS5 e Xbox Series X|S, mentre su PC bisognerà attendere le 6.00 del mattino.
Manca dunque solo una manciata di giorni e avremo la possibilità di provare finalmente l'inquietante avventura della giovane studentessa Hinako Shimizu sullo sfondo del Giappone degli anni '60, che per l'occasione diventerà insolitamente nebbioso.
L'ambientazione di Silent Hill f, la città fittizia di Ebisugaoka, ci aprirà infatti le porte di una dimensione alternativa abitata da creature mostruose e violente, che in questo caso attingono all'immaginario folkloristico giapponese.
Non dovremo però limitarci a subire le presenze maligne, bensì potremo difenderci in maniera attiva, recuperando eventualmente delle armi di fortuna e utilizzandole per aprirci la strada verso una potenziale via d'uscita dall'incubo.
Un Silent Hill diverso dal solito?
Accolto con ottimi voti dalla rivista giapponese Famitsu, Silent Hill f proverà a offrire un punto di vista differente rispetto alla formula classica della serie Konami, pur concedendosi diversi omaggi alla tradizione grazie a una colonna sonora firmata anche da Akira Yamaoka.
Al di là delle immancabili fasi esplorative e degli enigmi, nonché di una direzione artistica che appare davvero solida, il gioco ha suscitato qualche perplessità per quanto concerne proprio i combattimenti: vedremo fra pochi giorni come stanno davvero le cose.