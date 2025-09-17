Gli orari di sblocco di Silent Hill f sono stati svelati da Konami

Konami ha annunciato gli orari di sblocco di Silent Hill f in base al paese e alla piattaforma: in Italia sarà possibile giocare il nuovo capitolo della serie survival horror a partire dalle 00.00 del 25 settembre su PS5 e Xbox Series X|S, mentre su PC bisognerà attendere le 6.00 del mattino.

Manca dunque solo una manciata di giorni e avremo la possibilità di provare finalmente l'inquietante avventura della giovane studentessa Hinako Shimizu sullo sfondo del Giappone degli anni '60, che per l'occasione diventerà insolitamente nebbioso.

L'ambientazione di Silent Hill f, la città fittizia di Ebisugaoka, ci aprirà infatti le porte di una dimensione alternativa abitata da creature mostruose e violente, che in questo caso attingono all'immaginario folkloristico giapponese.

Non dovremo però limitarci a subire le presenze maligne, bensì potremo difenderci in maniera attiva, recuperando eventualmente delle armi di fortuna e utilizzandole per aprirci la strada verso una potenziale via d'uscita dall'incubo.