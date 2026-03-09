Ghost of Yotei Legends esce il 10 marzo e svela ogni dettaglio su classi, nemici e non solo

Sarà disponibile dal 10 marzo in formato gratuito per tutti i possessori del gioco base e richiederà PS Plus per essere giocata. L'articolo, però, svela molti altri dettagli.

I dettagli su Ghost of Yotei Legends

Prima di tutto, ci viene raccontato che Ghost of Yotei Legends è stato in sviluppo tanto tempo quanto la campagna single player, con un team dedicato. Viene poi confermato che ci racconterà una versione mitica della storia dei Sei di Yotei, i nemici principali della modalità per giocatore singolo, che qui appariranno sotto forma di demoni alti quattro metri.

Ogni boss ha una propria fazione, compresi dei boss secondari unici che hanno un tema ispirato alle abilità dei boss. Il PS Blog fa un paio di esempi: la Kitsune ha un soldato d'elite (la Donna delle Nevi) che può congelare, mentre la Serpe dispone di un evocatore.

Ci saranno poi diverse classi, con ognuna un'arma principale dedicata (il Samurai ha l'Odachi, l'Arciere ha lo Yari...) e abilità dedicate a tale strumento da combattimento. Ciò detto, ogni classe può usare altre armi oltre a quella principale dedicata e con un albero di tecniche da sbloccare, è possibile personalizzarlo a modo proprio. Potremo ovviamente anche modificare l'aspetto delle Classi con vari elementi estetici, ispirati al fantasy e al sovrannaturale.

Ogni missione può inoltre essere giocata a quattro livelli di difficoltà, chiamati Bronzo, Argento, Oro e Platino, che avranno nemici e sfide diverse. Inoltre, aumentando la difficoltà si ottengono anche più punti esperienza e ricompense migliori. Ovviamente avere equipaggiamento di basso livello renderà complesso affrontare le sfide Platino, ma il team vuole che ci proviamo.

Ci sono poi varie modalità:

missioni narrative a due giocatori, con una voce che ci racconta gli eventi giocati

missioni incursione a quattro giocatori, per tutti i quattro boss disponibili al lancio (il Ragno, l'Oni, la Kitsune, la Serpe)

modalità raid a quattro giocatori, dedicata al Drago e a Lord Saito, che arriverà ad aprile

Nelle missioni incursione dobbiamo difendere un'area dai nemici che arrivano a ondate e se ci riusciamo possiamo attivare degli effetti positivi, come alleati spirituali, ma se perdiamo il controllo di un'area rischiamo di subire una maledizione. Il raid è invece presentato come un contenuto hardcore, in cui cooperare è fondamentale. Le altre missioni, invece, possono essere completate anche se non c'è grande coordinazione.

Infine, viene detto che la lobby di gioco a questo giro non sarà un menù, ma un'area esplorabile con attività, per personalizzare il personaggio, per piccole sfide PvP come Zeni Hajiki (il gioco del lancio delle monete) e il taglio del bamboo, con una sfida al punteggio. Potete poi addestrarvi e mettere alla prova gli equipaggiamenti prima di andare in missione.

Ricordiamo infine che Ghost of Yotei è stato il gioco dell'anno per il PlayStation Blog: ricordiamo i vincitori nelle varie categorie.