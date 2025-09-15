Minecraft Live 2025 ha una data annunciata con un nuovo trailer: è molto vicino

Come da tradizione, il Minecraft Live 2025 potrà essere visto in diretta streaming attraverso il sito ufficiale del gioco o attraverso i suoi canali social come YouTube e Twitch, l'appuntamento è fissato per il 27 settembre alle ore 19:00 italiane.

Mojang ha annunciato la data del Minecraft Live 2025 , il maggiore evento annuale di presentazione dedicato al mondo di Minecraft, attraverso un nuovo trailer appositamente composto: si tratta di una data molto vicina, visto che è fissata per il 27 settembre.

The Cooper Age in arrivo?

Non sappiamo ancora quali saranno i contenuti presentati nel corso del Minecraft Live 2025, ma è probabile che questi possano concentrarsi sul prossimo aggiornamento di Minecraft, The Copper Age, che sarà probabilmente presentato proprio durante l'evento.

Considerando che il lancio dell'update potrebbe essere anche vicino, è possibile che si possa trattare di una sorta di shadow drop proprio durante il Minecraft Live, ma restiamo comunque in attesa di altre informazioni.

L'aggiornamento introdurrà molteplici utilizzi del rame e includerà il Copper Golem.

All'inizio di questo mese, Minecraft ha lanciato un DLC a tema Superman ispirato al recente film reboot, dopo aver svelato i suoi segreti più reconditi in un nuovo video sui misteri del gioco.