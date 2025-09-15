Minecraft Live 2025 ha una data annunciata con un nuovo trailer: è molto vicino

Mojang ha annunciato la data del Minecraft Live 2025, il maggiore evento annuale di presentazione dedicato al mondo di Minecraft, attraverso un nuovo trailer appositamente composto: si tratta di una data molto vicina, visto che è fissata per il 27 settembre.
Come da tradizione, il Minecraft Live 2025 potrà essere visto in diretta streaming attraverso il sito ufficiale del gioco o attraverso i suoi canali social come YouTube e Twitch, l'appuntamento è fissato per il 27 settembre alle ore 19:00 italiane.
Anche in questo caso, dopo l'evento principale la trasmissione proseguirà poi con un lungo "Deep Dig" presentato da Vu Bui, in cui gli sviluppatori illustreranno più nel dettaglio le novità annunciate.
The Cooper Age in arrivo?
Non sappiamo ancora quali saranno i contenuti presentati nel corso del Minecraft Live 2025, ma è probabile che questi possano concentrarsi sul prossimo aggiornamento di Minecraft, The Copper Age, che sarà probabilmente presentato proprio durante l'evento.
Considerando che il lancio dell'update potrebbe essere anche vicino, è possibile che si possa trattare di una sorta di shadow drop proprio durante il Minecraft Live, ma restiamo comunque in attesa di altre informazioni.
L'aggiornamento introdurrà molteplici utilizzi del rame e includerà il Copper Golem.
All'inizio di questo mese, Minecraft ha lanciato un DLC a tema Superman ispirato al recente film reboot, dopo aver svelato i suoi segreti più reconditi in un nuovo video sui misteri del gioco.