Volete essere Superman? Ora potete con la mod ufficiale per Minecraft

Lanciata la mod ufficiale di Superman per Minecraft, che vi consente di essere l'uomo d'acciaio in un mondo di cubi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/09/2025
Superman in Minecraft
Minecraft
Minecraft
Un tempo ogni film era accompagnato da uno o più videogiochi ufficiali. Oggi bisogna accontentarsi delle mod per i videogiochi più diffusi, come quella che trasforma Minecraft nel mondo di Superman, uomo d'acciaio incluso. Sviluppata da Oreville Studios, costa 1.510 Minecoin (la moneta di gioco) e offre 11 skin e 1 mondo. Traducendo in soldi veri, 1.600 Minecoin costano 9,99 euro.

La mod

La mod mette in scena l'ennesima battaglia tra Superman e Lex Luthor. La trama racconta del super cattivo che sta scatenando di nuovo il caos a Metropolis.

Per fermalo, i giocatori devono indossare la skin cubettosa del supereroe DC e volare, combattere, sparare raggi e congelare i nemici. Ci sono anche enigmi da risolvere e altri personaggi con cui parlare, come l'immancabile Lois Lane.

Tra i luoghi riprodotti, spiccano la Fortezza della Solitudine, ossia la base di Superman da cui sceglierà le missioni da affrontare per partire poi all'avventura. Qui è anche dove si tengono i collezionabili e dove vive il cane Krypto. C'è naturalmente la città di Metropolis, che verrà attaccata da dei mostri giganteschi, e c'è la LuthorCorp, dove vive e prospera Lex Luthor.

Ma non finisce qui, perché si può visitare la Sala della Giustizia per ottenere l'aiuto di altri supereroi: Lanterna Verde, Hawkgirl, Mister Terrific e Metamorpho.

Se vi interessa, potete scaricare la mod di Superman per Minecraft andando sul Minecraft Marketplace. Se vi interessa Superman ma non volete spendere soldi, c'è il pacchetto delle skin ufficiali che è scaricabile gratuitamente.

