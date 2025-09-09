Volete essere Superman? Ora potete con la mod ufficiale per Minecraft

Un tempo ogni film era accompagnato da uno o più videogiochi ufficiali. Oggi bisogna accontentarsi delle mod per i videogiochi più diffusi , come quella che trasforma Minecraft nel mondo di Superman , uomo d'acciaio incluso. Sviluppata da Oreville Studios, costa 1.510 Minecoin (la moneta di gioco) e offre 11 skin e 1 mondo. Traducendo in soldi veri, 1.600 Minecoin costano 9,99 euro.

La mod

La mod mette in scena l'ennesima battaglia tra Superman e Lex Luthor. La trama racconta del super cattivo che sta scatenando di nuovo il caos a Metropolis.

Per fermalo, i giocatori devono indossare la skin cubettosa del supereroe DC e volare, combattere, sparare raggi e congelare i nemici. Ci sono anche enigmi da risolvere e altri personaggi con cui parlare, come l'immancabile Lois Lane.

Tra i luoghi riprodotti, spiccano la Fortezza della Solitudine, ossia la base di Superman da cui sceglierà le missioni da affrontare per partire poi all'avventura. Qui è anche dove si tengono i collezionabili e dove vive il cane Krypto. C'è naturalmente la città di Metropolis, che verrà attaccata da dei mostri giganteschi, e c'è la LuthorCorp, dove vive e prospera Lex Luthor.

Ma non finisce qui, perché si può visitare la Sala della Giustizia per ottenere l'aiuto di altri supereroi: Lanterna Verde, Hawkgirl, Mister Terrific e Metamorpho.

Se vi interessa, potete scaricare la mod di Superman per Minecraft andando sul Minecraft Marketplace. Se vi interessa Superman ma non volete spendere soldi, c'è il pacchetto delle skin ufficiali che è scaricabile gratuitamente.