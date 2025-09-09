Hollow Knight: Silksong è già sotto torchio da parte degli speedrunner: finito in meno di due ore

Hollow Knight: Silksong è disponibile da soli quattro giorni, ma già sono arrivati i primi risultati degli speedrunner, con lo streamer Onaku che lo ha domato in meno di due ore . Più precisamente, il nostro lo ha concluso in 1:46:47. Un tempo davvero eccellente, considerando che è passato pochissimo tempo dal lancio e che Silksong viene considerato un titolo davvero difficile, con lo stesso team di sviluppo che ha deciso di bilanciarlo ascoltando le richieste dei giocatori .

Abilità eccezionale

In realtà non è nemmeno la sua prima speedrun del gioco, con la precedente che lo aveva visto arrivare in fondo in 2:16:40. Deve avere una memoria eccezionale per ricordarsi tutto in così breve tempo. Il record precedente era stato registrato solo un giorno o due fa, mentre il nuovo è arrivato poco dopo, ossia ieri.

Qui di seguito vi proponiamo la registrazione dell'ultima impresa. Chiaramente contiene delle enormi anticipazioni su Silksong, quindi guardatelo a vostro rischio e pericolo.

Va detto che Onaku è un giocatore davvero eccellente, visto come si muove nel gioco.

Facile anche pensare che non si fermerà qui, nel senso che proverà sicuramente a finirlo in meno tempo. Considerando che tra il primo e il secondo speedrun ha migliorato la sua prestazione di circa mezz'ora, i margini per un ulteriore miglioramento sono evidentemente enormi.

In generale, Onaku pensa che "Silksong sia molto divertente" e ha affermato: "Non vedo l'ora di fare altre run". Provateci anche voi, su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 e PlayStation 5.