La campagna di Battlefield 6 sarà mostrata al Tokyo Game Show 2025

Presto potremo dare un nuovo sguardo alla campagna di Battlefield 6 . Quando? Secondo il programma ufficiale del Tokyo Game Show 2025, Electronic Arts la mostrerà durante un "Single-Player Live Showcase". Il fatto che si parli di "single player" rende abbastanza chiaro cosa sarà mostrato, ma Electronic Arts è voluta entrare nel dettaglio, specificando nel programma dell'evento: "Gli sviluppatori e i doppiatori inglesi di Battlefield 6 presenteranno il prossimo sparatutto in prima persona, includendo uno sguardo alla modalità storia per giocatore singolo."

Cosa sarà presentato?

Come detto, ci sarà spazio anche per alcuni sviluppatori: Con la partecipazione del produttore esecutivo speciale Phillipe Ducharme e del direttore creativo senior Roman Campos-Oriola".

Per quanto riguarda cosa verrà mostrato esattamente della campagna, al momento non è dato saperlo. Si suppone che sarà mostrato del materiale inedito, magari tratto da più missioni. Facile ipotizzare che saranno fornite informazioni anche sulla storia. Per adesso sappiamo che è ambientata nel 2027 e presenta un conflitto tra i membri di una NATO in frantumi e la Pax Armata, un gruppo militare privato supportato da ex membri della NATO.

Probabile anche che saranno fornite informazioni più generali, come la durata, i dettagli sui personaggi principali e quant'altro. Del resto l'uscita di Battlefield 6 è davvero imminente, visto che sarà disponibile a partire dal 10 ottobre 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Quindi siamo agli sgoccioli e i giocatori vogliono sapere tutto il possibile.