La campagna di Battlefield 6 sarà mostrata al Tokyo Game Show 2025

Uno dei giochi presenti al Tokyo Game Show 2025 sarà Battlefield 6, di cui sarà mostrata nuovamente la campagna, in attesa dell'uscita.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/09/2025
Alcuni operatori di Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
Presto potremo dare un nuovo sguardo alla campagna di Battlefield 6. Quando? Secondo il programma ufficiale del Tokyo Game Show 2025, Electronic Arts la mostrerà durante un "Single-Player Live Showcase". Il fatto che si parli di "single player" rende abbastanza chiaro cosa sarà mostrato, ma Electronic Arts è voluta entrare nel dettaglio, specificando nel programma dell'evento: "Gli sviluppatori e i doppiatori inglesi di Battlefield 6 presenteranno il prossimo sparatutto in prima persona, includendo uno sguardo alla modalità storia per giocatore singolo."

Cosa sarà presentato?

Come detto, ci sarà spazio anche per alcuni sviluppatori: Con la partecipazione del produttore esecutivo speciale Phillipe Ducharme e del direttore creativo senior Roman Campos-Oriola".

Per quanto riguarda cosa verrà mostrato esattamente della campagna, al momento non è dato saperlo. Si suppone che sarà mostrato del materiale inedito, magari tratto da più missioni. Facile ipotizzare che saranno fornite informazioni anche sulla storia. Per adesso sappiamo che è ambientata nel 2027 e presenta un conflitto tra i membri di una NATO in frantumi e la Pax Armata, un gruppo militare privato supportato da ex membri della NATO.

Probabile anche che saranno fornite informazioni più generali, come la durata, i dettagli sui personaggi principali e quant'altro. Del resto l'uscita di Battlefield 6 è davvero imminente, visto che sarà disponibile a partire dal 10 ottobre 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Quindi siamo agli sgoccioli e i giocatori vogliono sapere tutto il possibile.

#Tokyo Game Show
