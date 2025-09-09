0

PlayStation 1 uscì trent'anni fa in USA, si festeggia con la classifica dei titoli più venduti di sempre

PlayStation 1 ha già festeggiato il suo compleanno globale, ma ora sono in corso i festeggiamenti in USA, dove è uscita esattamente trent'anni fa.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   09/09/2025
PlayStation 1

PlayStation 1 è stata lanciata 30 anni fa negli Stati Uniti. Per festeggiare, l'analista di Circana Matt Piscatella ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti di sempre sulla piattaforma, relativamente al territorio USA. La prima cosa che si nota, è che è molto più varia della classifica dei giochi più venduti di sempre su piattaforme PlayStation. Il processo di massificazione avvenuto con il passare degli anni è evidente.

Le classifiche

Tra i giochi più venduti spiccano i Gran Turismo e Crash Bandicoot, ossia una serie giapponese e una USA. C'è comunque spazio per molte altre proprietà intellettuali, come Frogger, Spyro, Tekken, Metal Gear, Final Fantasy e altre ancora.

Da notare la presenza di due classifiche distinte: una legata alle unità vendute e una ai ricavi prodotti. Nella prima, troviamo ad esempio Final Fantasy VII in decima posizione, lì dove nella seconda è in seconda posizione. Ma ora bando alle ciance e leggiamo le due top 20.

I migliori giochi PS1 per unità vendute

  1. Gran Turismo 2
  2. Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back
  3. Gran Turismo
  4. Crash Bandicoot 3: Warped
  5. Serie Jampack: PlayStation
  6. Frogger (1997)
  7. Spyro The Dragon
  8. Crash Bandicoot
  9. Tekken 3
  10. Driver
  11. Final Fantasy VII
  12. Tony Hawk's Pro Skater 2
  13. Tony Hawk's Pro Skater
  14. Metal Gear Solid
  15. Namco Museum: Vol. 3
  16. CTR: Crash Team Racing
  17. WWE Warzone
  18. Driver 2
  19. Final Fantasy VIII
  20. Spyro 2: Ripto's Rage
C'è un gioco di Super Mario anche per console PlayStation, che sta facendo rimpiangere la chiusura di Dreams C'è un gioco di Super Mario anche per console PlayStation, che sta facendo rimpiangere la chiusura di Dreams

I migliori giochi PS1 per incassi (in dollari)

  1. Gran Turismo
  2. Final Fantasy VII
  3. Gran Turismo 2
  4. Crash Bandicoot 3: Warped
  5. Tekken 3
  6. Tony Hawk's Pro Skater 2
  7. Metal Gear Solid
  8. Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back
  9. Driver
  10. Tony Hawk's Pro Skater
  11. Resident Evil 2
  12. Spyro The Dragon
  13. Final Fantasy VIII
  14. Crash Bandicoot
  15. Frogger (1997)
  16. Tomb Raider 2
  17. WWE Warzone
  18. Driver 2
  19. Resident Evil
  20. CTR: Crash Team Racing
#Sony
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
PlayStation 1 uscì trent'anni fa in USA, si festeggia con la classifica dei titoli più venduti di sempre