PlayStation 1 uscì trent'anni fa in USA, si festeggia con la classifica dei titoli più venduti di sempre

PlayStation 1 è stata lanciata 30 anni fa negli Stati Uniti. Per festeggiare, l'analista di Circana Matt Piscatella ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti di sempre sulla piattaforma, relativamente al territorio USA. La prima cosa che si nota, è che è molto più varia della classifica dei giochi più venduti di sempre su piattaforme PlayStation . Il processo di massificazione avvenuto con il passare degli anni è evidente.

Le classifiche

Tra i giochi più venduti spiccano i Gran Turismo e Crash Bandicoot, ossia una serie giapponese e una USA. C'è comunque spazio per molte altre proprietà intellettuali, come Frogger, Spyro, Tekken, Metal Gear, Final Fantasy e altre ancora.

Da notare la presenza di due classifiche distinte: una legata alle unità vendute e una ai ricavi prodotti. Nella prima, troviamo ad esempio Final Fantasy VII in decima posizione, lì dove nella seconda è in seconda posizione. Ma ora bando alle ciance e leggiamo le due top 20.

I migliori giochi PS1 per unità vendute

Gran Turismo 2 Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back Gran Turismo Crash Bandicoot 3: Warped Serie Jampack: PlayStation Frogger (1997) Spyro The Dragon Crash Bandicoot Tekken 3 Driver Final Fantasy VII Tony Hawk's Pro Skater 2 Tony Hawk's Pro Skater Metal Gear Solid Namco Museum: Vol. 3 CTR: Crash Team Racing WWE Warzone Driver 2 Final Fantasy VIII Spyro 2: Ripto's Rage

I migliori giochi PS1 per incassi (in dollari)