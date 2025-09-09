PlayStation 1 uscì trent'anni fa in USA, si festeggia con la classifica dei titoli più venduti di sempre

PlayStation 1 è stata lanciata 30 anni fa negli Stati Uniti. Per festeggiare, l'analista di Circana Matt Piscatella ha pubblicato la classifica dei giochi più venduti di sempre sulla piattaforma, relativamente al territorio USA. La prima cosa che si nota, è che è molto più varia della classifica dei giochi più venduti di sempre su piattaforme PlayStation. Il processo di massificazione avvenuto con il passare degli anni è evidente.
Le classifiche
Tra i giochi più venduti spiccano i Gran Turismo e Crash Bandicoot, ossia una serie giapponese e una USA. C'è comunque spazio per molte altre proprietà intellettuali, come Frogger, Spyro, Tekken, Metal Gear, Final Fantasy e altre ancora.
Da notare la presenza di due classifiche distinte: una legata alle unità vendute e una ai ricavi prodotti. Nella prima, troviamo ad esempio Final Fantasy VII in decima posizione, lì dove nella seconda è in seconda posizione. Ma ora bando alle ciance e leggiamo le due top 20.
I migliori giochi PS1 per unità vendute
- Gran Turismo 2
- Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back
- Gran Turismo
- Crash Bandicoot 3: Warped
- Serie Jampack: PlayStation
- Frogger (1997)
- Spyro The Dragon
- Crash Bandicoot
- Tekken 3
- Driver
- Final Fantasy VII
- Tony Hawk's Pro Skater 2
- Tony Hawk's Pro Skater
- Metal Gear Solid
- Namco Museum: Vol. 3
- CTR: Crash Team Racing
- WWE Warzone
- Driver 2
- Final Fantasy VIII
- Spyro 2: Ripto's Rage
I migliori giochi PS1 per incassi (in dollari)
- Gran Turismo
- Final Fantasy VII
- Gran Turismo 2
- Crash Bandicoot 3: Warped
- Tekken 3
- Tony Hawk's Pro Skater 2
- Metal Gear Solid
- Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back
- Driver
- Tony Hawk's Pro Skater
- Resident Evil 2
- Spyro The Dragon
- Final Fantasy VIII
- Crash Bandicoot
- Frogger (1997)
- Tomb Raider 2
- WWE Warzone
- Driver 2
- Resident Evil
- CTR: Crash Team Racing