Ghost of Yotei è il gioco più atteso di ottobre

Chiuso il periodo delle grandi fiere estive, l'autunno videoludico sembra dunque partire davvero alla grande, dando un notevole senso di continuità a quest'anno, che a dispetto della situazione generale dell'industria si è dimostrato incredibilmente denso di giochi di alto livello. In effetti, entrambi i sondaggi sono stati piuttosto combattuti, cosa che dimostra come la concorrenza fosse serrata in questo caso, nonostante il risultato univoco.

È un mese che vede l'arrivo di nuovi capitoli di serie blockbuster, ritorni storici e anche titoli completamente nuovi e originali, dunque non c'è una grande tregua in vista per i giocatori, che devono essere pronti a lanciarsi in nuove avventure o allungare inesorabilmente il backlog.

Alla fine, le famose esclusive "tentpole", come vengono definite da Sony, lasciano sempre il segno, almeno per quanto riguarda le aspettative: non stupisce più di tanto, dunque, che Ghost of Yotei sia il gioco più atteso di ottobre sia per la redazione che per i lettori di Multiplayer.it , nonostante forse non si tratti nemmeno di un titolo caratterizzato da un seguito colossale come altri anche da parte della stessa compagnia. Il risultato è particolarmente impressionante se si considera anche il contesto in cui il nuovo gioco di Sucker Punch arriva sul mercato, con un mese veramente ricco di grandi uscite, alcune anche appartenenti a serie di calibro enorme, dunque è una vittoria ulteriormente significativa per il seguito di Ghost of Tsushima.

Il più atteso dalla redazione

È stata una dura lotta ma, alla fine, Ghost of Yotei è risultato il gioco più atteso dalla redazione, a dimostrazione di come il titolo Sucker Punch sia comunque entrato nelle grazie di buona parte dei componenti.

La nuova avventura di Atsu non è altro che un more of the same del primo capitolo, ma considerando quanto quest'ultimo abbia saputo affascinare vari membri del gruppo di Multiplayer.it, alla fine proprio una nuova dose di quella stessa esperienza era un po' ciò che in tanti cercavano. Si tratterà poi di vedere l'effettiva risposta al gioco vero e proprio, visto che per ora non molti hanno potuto provarlo, ma se non altro le aspettative riposte in questo action adventure ambientato nel Giappone feudale sono davvero tante. Nonostante questo, è comunque emerso per un pelo sopra gli altri concorrenti.

Un solo punto distacca la prima posizione dalla seconda, che in questo caso è occupata da due giochi a pari merito: The Outer Worlds 2 e Battlefield 6. Il primo è il seguito di un gioco di ruolo particolarmente apprezzato da parte della premiata ditta Obsidian, che promette di evolvere quanto di buono fatto nel capostipite grazie a una produzione di profilo superiore che ne espande i confini e i sistemi di gioco, mantenendo l'ottimo livello di scrittura tipico dello studio Xbox.

Un panorama fantascientifico in The Outer Worlds 2

Il secondo rappresenta il ritorno dello sparatutto bellico di EA, che anche questa volta promette veramente grandi cose: in passato spesso non sempre si è dimostrato all'altezza delle aspettative, ma quantomeno resta una serie in grado di stimolare molto la curiosità. In terza posizione troviamo Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, altro RPG seguito di un titolo diventato un vero e proprio cult, che ha attraversato una genesi a dir poco complessa ma rappresenta un altro elemento di grande curiosità per questo ottobre. Appena fuori dal podio, Ninja Gaiden 4 in quarta posizione dimostra che in redazione ci sono ancora nostalgici degli action tradizionali di scuola nipponica.