Megabonk ha venduto più di 1 milione di copie su Steam in due settimane... cos'è Megabonk?

Se ogni tanto vi affacciate sulle classifiche di vendita di Steam , sicuramente avrete notato la presenza del gioco, che possiamo definire un clone di Vampire Survivors con grafica 3D. Sostanzialmente è un roguelike con combattimenti automatici in cui bisogna schivare nemici e raccogliere bottino per diventare sempre più potenti, così da respingere le ondate di nemici di forza crescente che ci vengono addosso.

Lo sviluppatore solitario vedinad ha annunciato che il suo Megabonk ha venduto più di 1 milione di copie in due settimane su Steam . Cos'è Megabonk?

Virale

L'annuncio è stato dato tramite un post su X, con cui l'autore del gioco ha ringraziato il pubblico che lo ha trasformato in un milionario.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Se vi state chiedendo come abbia fatto Megabonk a vendere così tante copie la risposta è semplice: è un gioco che rende molto bene durante gli streaming, per via dei suoi contenti che fanno continuamente l'occhiolino alla cultura dei meme e per il ritmo velocissimo dell'azione. Insomma, è andato forte su Twitch e YouTube, tanto da arrivare a un picco di 88.581 giocatori. Anche le recensioni degli utenti sono molto positive. Per il 94%, per la precisione.